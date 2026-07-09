Proiectul de Ordin pus în dezbatere publică de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) care vizează modul în care furnizorii privaţi de servicii medicale pot acorda servicii de profil în cadrul programelor naţionale de asigurări de sănătate a generat foarte multă emoţie în spaţiul public, scrie News.

Preşedintele Casei Naţionale de asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, a explicat joi că proiectul, care implementează o nouă formulă în baza căreia furnizorii privaţi de servicii de sănătate pot acorda servicii decontate de stat, nu afectează unităţile medicale private care au deja contract cu Casa de Sănătate.

"Nu este nimic nou. Într-adevăr, acest ordin a creat o emoţie foarte puternică în spaţiul public pentru că s-a pornit de la o idee greşită că acest ordin ar bloca accesul pacienţilor la diagnostic şi tratamente în anumite zone din asistenţa medicală, respectiv de programele de sănătate. Nu este nimic nou. Este vorba despre, pur şi simplu, aplicarea legii, este legea Sănătăţii, Legea 95, care spune foarte clar, de foarte mulţi ani, că programele naţionale de sănătate se derulează în unităţile sanitare publice, iar unităţile sanitare private pot să intre în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru derularea programelor de sănătate, doar dacă este excelată capacitatea sistemului public. Deci nu este nimic nou, este de foarte mulţi ani, este prin lege această prevedere. Iar Casa de Asigurări de Sănătate trebuie să transpună în permanenţă, pe măsură ce vin solicitările din partea sistemului privat, trebuie să analizeze şi să judece cu aceeaşi unitate de măsură pentru fiecare judeţ", a afirmat Horaţiu Moldovan.

Acesta a explicat că modificarea legislativă propusă nu are impact bugetar, fiind vorba despre bugetul stabilit în cadrul programelor de sănătate.

”Pacientul, indiferent că se tratează la public sau la privat, va beneficia de aceeași decontare”

"Banii efectiv urmează pacientul, iar pacientul, indiferent că se tratează la public sau se tratează la privat, va beneficia de aceeaşi decontare în cadrul programelor naţionale de sănătate. Deci nu contează cât este la public sau la privat. Deci impactul bugetar este zero al acestei măsuri. Este vorba despre o organizare adecvată teritorială, printr-o metodologie unitară, prin care dorim să facem transparenţă şi nişte criterii obiective, pe baza cărora se analizează excedarea capacităţii sistemului public. Este mai mult o chestiune tehnică. Emoţia este prea puternică, pentru că nu se schimbă nimic. Toate contractele care sunt în momentul de faţă cu spitalele publice şi spitalele private rămân în vigoare, iar această reglementare tehnică permite creşterea numărului de furnizori şi desigur, vorbim despre furnizori privaţi, pentru că furnizorii publici intră automat, aşa cum prevede legea", a subliniat oficialul CNAS la dezbaterile "Cine decide unde se tratează pacientul?".

Horaţiu Moldovan a subliniat că pacientul este liber să aleagă furnizorul de servicii medicale, indiferent dacă este vorba despre un spital public sau unul privat.

Acesta a explicat că noua metodologie propusă de actul normativ pus în transparenţă decizională urmăreşte identificarea deficitului de servicii în sectorul public în fiecare judeţ, iar în baza constatărilor furnizorii privaţi "vor avea ocazia ca, în perspectivă, să poată să aibă o hartă reală a necesarului de servicii de sănătate pe zona programelor de sănătate, pe care îi va ajuta inclusiv din perspectiva deciziei privind investiţia în sănătate, investiţia în clinici, investiţia în unităţi sanitare pentru că ei vor putea să vadă exact unde este deficitul, cu metodă transparentă şi nu printr-o metodologie arbitrară, aşa cum, din păcate, se întâmplă".