CNAIR explică de ce nu se circulă pe celălalt sens al A10 Sebeș-Turda după surparea terenului. Traficul, deviat pe DN1

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Autostrada surpata

CNAIR a decis închiderea temporară a Căii 1 de pe Autostrada A10 Sebeş-Turda, la km 66+300, în urma unei surpări de teren, şi devierea traficului pe DN1, respingând varianta circulaţiei bidirecţionale pe Calea 2 din motive de siguranţă. 

autor
Aura Trif

În urmă cu câteva zile, pe Autostrada A10 Sebeş-Turda, la km 66+300, s-a produs o cedare activă a corpului autostrăzii - o alunecare de teren cu evoluţie imprevizibilă, care afectează direct siguranţa circulaţiei.

„Am decis închiderea temporară a Căii 1 şi devierea traficului pe DN1, pe un sector cu doar 5 km mai lung decât alternativa propusă public. Nu din comoditate, ci din responsabilitate. „Soluţia europeană" invocată - circulaţia bidirecţională pe Calea 2 — a fost analizată de specialiştii CNAIR şi respinsă din motive de siguranţă: Calea 1 şi Calea 2 sunt fundate pe aceeaşi formaţiune geologică şi, pe sectoare, pe acelaşi corp de rambleu. A muta tot traficul, inclusiv cel greu, la câţiva metri de o cedare activă, cu accelerări şi frânări repetate în rampă, poate accelera prăbuşirea — sub trafic. Adică exact ceea ce încercăm să prevenim”, arată Cristian Pistol, Directorul general al CNAIR, într-o postare pe Facebook.

Care sunt riscurile

Riscului geotehnic i se adaugă şi altele, la fel de grave: contrasens pe un sector în rampă, fără bandă pentru vehicule lente şi fără bandă de urgenţă, risc de coliziune frontală, cu viteză relativă de impact de peste 150 km/h, blocarea accesului echipajelor de urgenţă (SMURD, pompieri, poliţie) în caz de incident, puncte de transfer prin zona mediană care sunt, statistic, cele mai periculoase zone dintr-o deviere, mai ales pe timp de noapte şi pe ceaţă, precizează reprezentantul CNAIR.

Acesta spune că normele în vigoare (Ordinul comun MI/MT nr. 1112/411/2000) şi Directiva europeană 2008/96/CE au la bază un principiu clar: nu poate fi adoptată o soluţie care generează un risc mai mare decât cel pe care îl elimină.

„Nu voi pune şoferii în situaţia de a circula pe sens invers, într-o zonă în rampă, aflată la câţiva metri de o alunecare activă, doar pentru a economisi câteva minute. Siguranţa nu se negociază”, afirmă Pistol.

Lucrările de remediere sunt suportate integral de constructor şi nu de la bugetul de stat.

„CNAIR va reveni la soluţia cu impact minim asupra traficului rutier în momentul în care raportul geotehnic va confirma că se poate circula în deplină siguranţă”, menţionează oficialul CNAIR.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Cluj a sesizat, luni, Prefectura judeţului, pentru luarea măsurilor necesare în cazul surpării unei porţiuni a autostrăzii A10 Sebeş-Turda, în zona kilometrului 66.

Conducerea DRDP a atras atenţia că în zona kilometrului 66 al Autostrăzii Sebeş-Turda (A10) se manifestă un fenomen de instabilitate a terenului, care a determinat în timp degradări ale sistemului rutier.

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Sursa: News.ro

Etichete: CNAIR, A10, autostrada, surpare,

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