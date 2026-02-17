Amânarea a fost decisă de instanță la cererea Parchetului, care a invocat „probleme de planificare și logistică", transmite AFP, preluat de Agerpres.

Maduro, în vârstă de 63 de ani, a fost capturat pe 3 ianuarie în timpul unei operațiuni militare americane în Venezuela și a pledat nevinovat la acuzațiile de trafic de droguri, declarându-se „prizonier de război". Soția sa, Cilia Flores, 69 de ani, a pledat de asemenea nevinovată și va ajunge în fața judecătorului pe 26 martie.

Maduro a condus Venezuela cu mână de fier între martie 2013 și ianuarie 2026. Țara este condusă în prezent de Delcy Rodrigues, fosta sa vicepreședintă din 2018.