Incidentul s-a petrecut în zona restaurantelor din Mall of Louisiana, iar autoritățile locale au anunțat că nu mai există un pericol imediat pentru public, după ce doi suspecți au fugit de la fața locului, arată news.ro.

Potrivit poliției, cele zece victime au fost transportate la spital, iar starea a două dintre acestea este considerată critică. Conform primelor informații furnizate de surse apropiate anchetei și preluate de presa locală, focuri de armă au fost trase între două grupuri, în apropierea unui magazin mare din complexul comercial.

Poliția locală a desfășurat rapid un dispozitiv de securitate în zona schimbului de focuri, iar locuitorii orașului au fost îndemnați, printr-o postare pe Facebook, să evite sectorul respectiv. Forțele de ordine au rămas la fața locului pentru a continua investigațiile.

Guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, a transmis un comunicat în care a declarat: „Sharon (soția sa) și cu mine ne rugăm pentru persoanele afectate și salutăm rapiditatea intervenției forțelor de ordine.”

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile caută în continuare cei doi suspecți care au reușit să părăsească scena incidentului. Nu au fost furnizate încă detalii despre identitatea acestora sau despre posibilele motive care au stat la baza conflictului armat.