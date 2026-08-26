Totul a pornit de la vânzarea unui utilaj second-hand. Ferma familiei Mărculescu încercase să vândă mașina unui cumpărător din județul Hunedoara, prin intermediul unei persoane din Galați. Negocierile au eșuat, iar tonul a devenit din ce în ce mai tensionat. „Băiatul din Galați a plecat, dar persoanele din Hunedoara, nu. Au început să vorbească pe un ton foarte urât", a povestit primarul pentru Agerpres.

În încercarea de a se apăra, edilul spune că a recurs la o metodă neobișnuită: o mătură. „S-a aplecat la un moment dat să ia ceva din mașină și cu o mătură, ca să mă apăr, i-am dat cu ea peste mână. Cu un băț de mătură, nu cu un drug de fier", a precizat Vasile Mărculescu. Gestul nu a calmat spiritele, ci le-a încins. Agresorul a intrat în mașină și „a plecat în trombă și cu viteză a intrat de două ori în mașina mea. El căuta să intre în mine".

În acel moment, primarul a folosit un pistol. „I-am spus să înceteze, dar nu aveam cu cine să mă înțeleg și atunci am tras un foc de avertisment în sus și unul în roțile mașinii. Atunci, a plecat", a declarat edilul. Acesta susține că a sunat imediat la 112, iar agresorii au fost reținuți de polițiști. Totodată, primarul a subliniat că „dețin pistolul legal. Este înregistrat".

Cazul a ajuns acum pe masa anchetatorilor. IPJ Tulcea a deschis un dosar penal „sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, uz de armă fără drept și amenințare", iar polițiștii, sub îndrumarea procurorilor, au demarat cercetările. Nu este prima dată când Vasile Mărculescu este implicat într-un dosar penal – în 2023, un alt caz a fost clasat, potrivit surselor citate.