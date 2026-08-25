Primarul Buzăului, Constantin Toma: ”Nu voi mai candida din partea PSD pentru un nou mandat”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Agerpres

Primarul Buzăului, Constantin Toma, a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat de edil sub sigla Partidului Social Democrat, din cauza deciziilor greșite care au fost luate de către PSD ”împotriva românilor și implicit a comunității buzoiene”.

autor
Cristian Matei

Toma, care a criticat frecvent actuala conducere a PSD, reprezentată de Sorin Grindeanu, spune că urmează să decidă ce va face la următoarele alegeri locale, care vor avea loc în 2028.

”Decizia mea este luată - nu voi mai candida din partea PSD pentru un nou mandat de primar al municipiului Buzău. Am renunțat la toate funcțiile de conducere pe care le-am deținut în partid și am explicat și de ce: s-au luat și din păcate se iau o mulțime de decizii greșite de către PSD, împotriva românilor și implicit a comunității buzoiene! Ce voi face în 2028, la alegeri, voi decide la momentul potrivit! Cert este că nu voi mai cere votul buzoienilor în calitate de membru PSD. Până atunci am un mandat de dus la capăt, multe proiecte de finalizat și o mare responsabilitate față de buzoieni!”, a transmis Toma într-un mesaj pe Facebook.

Președintele PSD Buzău: ”Constantin Toma nu va fi exclus din PSD”

Preşedintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a declarat că primarul Constantin Toma nu va fi exclus din partid, chiar dacă acesta a anunţat clar că nu mai doreşte să candideze din partea social-democraţilor la alegerile locale din 2028.

Lungu a recunoscut că declaraţiile şi atacurile lansate în ultima perioadă de Constantin Toma au afectat imaginea partidului, însă consideră că edilul şi-a asumat greşelile prin demisia din toate funcţiile politice deţinute.

"El şi-a dat seama că a făcut rău partidului şi şi-a dat demisia din funcţiile de conducere. Este un membru simplu şi eu nu cred că trebuie să dăm afară oameni din partid dacă au alte păreri, chiar dacă nouă nu ne convin", a declarat deputatul Romeo Lungu, potrivit News.ro.

Liderul PSD Buzău a subliniat că nu este adeptul excluderilor şi că o asemenea măsură ar putea fi luată doar dacă organizaţia municipală ar considera-o necesară.

În acelaşi timp, Lungu a criticat declaraţiile prin care Constantin Toma s-a delimitat de partidul care l-a susţinut pentru funcţia de primar.

"Eu nu cred că PSD a luat numai decizii greşite, cum spune domnul Toma la adresa organizaţiei din care a făcut parte. Fără această organizaţie, astăzi nu era primar. Organizaţia l-a adus, l-a ajutat să ajungă primar, iar PSD a adus foarte multe proiecte pentru municipiul Buzău", a spus preşedintele PSD Buzău.

Chiar dacă Toma nu va mai reprezenta partidul la viitoarele alegeri, Romeo Lungu susţine că PSD va avea propriul candidat şi este convins că acesta va câştiga Primăria Buzău. Deocamdată, liderul social-democrat spune că nu are în vedere un nume anume.

"În acest moment nu am niciun nume în cap. Poate fi un bărbat sau poate fi o femeie. Vom avea mai multe nume şi vom face studii sociologice, probabil începând din această toamnă, pentru a vedea şi ce îşi doresc buzoienii", a explicat Romeo Lungu.

Candidatul ar urma să fie ales în funcţie de rezultatele sondajelor, de activitatea politică şi administrativă din următorii doi ani şi de capacitatea de a răspunde aşteptărilor locuitorilor municipiului.

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Sursa: StirilePROTV News.ro

Etichete: PSD, buzau, constantin toma, primar,

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