Autorităţile bulgare au trimis o ambarcaţiune pentru a oferi asistenţă navei atacate, în timp ce echipajul acesteia este evacuat cu ajutorul bărcilor de salvare, a relatat postul public de televiziune BNT, citat de Agerpres.

Potrivit ministrului bulgar al apărării, Dimităr Stoianov, nava a fost lovită de trei drone la aproximativ 21 de mile marine travers de localitatea Şabla.

Conform agenţiei specializate Maritime.bg, numele navei lovite este Contship Jet, o navă portcontainer care plecase din portul israelian Haifa şi se îndrepta către portul românesc Constanţa.

A cincea navă atacată de drone în apropierea României, luna aceasta

Pescarii care au fost martori ai atacului afirmă că au văzut un incendiu izbucnind la bordul navei şi că aceasta s-a înclinat considerabil spre dreapta. Este a cincea navă comercială atacată de drone luna aceasta în largul coastei bulgare a Mării Negre.

Incidentul survine în timp ce miniştrii apărării din Bulgaria, România şi Turcia se întâlnesc la Sofia pentru a discuta măsuri de protejare a navigaţiei civile în Marea Neagră în faţa atacurilor reciproce între Rusia şi Ucraina.