Potrivit specialiștilor, sute de nave au fost lovite de drone, zeci de marinari au murit, iar efectele se văd deja, în costurile transportului și asigurărilor.

În Portul Constanța activitatea continuă, iar numărul vaselor care ajung aici este în creștere, după ce mulți armatori și-au reconfigurat traseele. Au început să ocolească Sulina, zonă aflată mult mai aproape, de conflict.

Intensificarea atacurilor asupra navelor comerciale prezintă Marea Neagră ca fiind cea mai periculoasă rută maritimă din regiune, conform specialiștilor.

De la începutul anului, aici au fost lovite de drone în jur de 570 de nave, iar peste 40 de oameni au murit. Adică mai mulți marinari decât pe orice altă întindere de apă, spun reprezentanții Organizației Maritime Internaționale.

Pare greu de crezut, dar numărul atacurilor și al morților este mult mai mare decât în Strâmtoarea Ormuz, una dintre zonele de conflict cele mai afectate, confirmă aceiași oficiali.

Ovidiu Cupsa, ambasador al Organizației Maritime Internaționale: „E un război care se duce pe navele comerciale, ceea ce nu s-a întâlnit nici măcar în Golf. Nu există o frecvență atât de mare a unor atacuri asupra unor nave comerciale din orice zonă sau perioadă de timp, cu excepția războaielor mondiale”.

Creșterea riscurilor se reflectă și în prețul transportului.

Alex Santu, manager operator portuar: „Dacă vorbim strict de marfa containerizată avem o creștere de aproape 10% mulți armatori evită zona Sulina, exact din cauza faptului că sunt foarte aproape de granița cu Ucraina și sunt în raza atacurilor rusești prețul cerealelor e posibil să crească pentru că va crește prețul transportului”.

În ultimele patru luni statisticile arată că aproximativ 13 nave au fost avariate în apropierea coastelor României și Bulgariei. O navă în apele teritoriale românești și alte șapte în zona economică exclusivă.

Corespondent PRO TV: „Portul Constanța este un nod maritim esențial pentru comerțul la Marea Neagră. În ultimele luni, mai multe nave comerciale din apropierea României și Bulgariei au fost atacate de drone, iar în cele mai multe cazuri a fost lovit castelul navei, adică puntea de comandă”.

Specialiștii spun că în următoarele luni, scumpirea asigurărilor și a transportului s-ar putea vedea și în prețurile mărfurilor.