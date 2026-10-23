„Am avut un incident de securitate în dimineaţa asta, o navă a fost lovită de o dronă la 13 mile, deci puţin în afara apelor teritoriale ale României. Am avut o echipă de intervenţie de la Garda de Coastă, care a salvat nouă marinari. Ţin să îi felicit pentru că sunt prompţi de fiecare dată şi ei şi Forţele navale române. Suntem în această situaţie După cum știți, ieri am avut o ședință CSAT exact pe subiectul acesta. Marți, la solicitarea noastră și a bulgarilor, a avut loc o ședință a comitetului NATO dedicat situației. Vom avea echipamente suplimentare și, evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina”, a declarat Nicușor Dan.

Petrolier scufundat în largul Constanței. Un mort și trei marinari dispăruți

Nouă persoane au fost recuperate de o altă navă comercială, trei sunt date dispărute, iar o persoană a decedat.

Potrivit Autorității Navale Române, Centrul Maritim de Coordonare a fost alertat vineri, în jurul orei 10:00, cu privire la nava „Khoryv”, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanță de 13 mile marine travers de Constanța.

La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri, respectiv 10 cetățeni ucraineni și trei cetățeni azeri, potrivit unui comunicat emis de Autoritatea Navală Română.

Imediat după primirea semnalului de alarmă, nave aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au plecat în misiune pentru recuperarea marinarilor.

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității scăzute, intervenția pe cale aeriană, cu elicopterul, nu este posibilă.

Până la momentul transmiterii informațiilor de către Autoritatea Navală Română, navele de intervenție reușiseră să recupereze din apă nouă persoane în viață și un corp neînsuflețit. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare pentru identificarea și salvarea celorlalți trei membri ai echipajului.

Echipajele medicale au fost alertate pentru intervenție. Au fost mobilizate trei echipaje B2, două ATPVM, un echipaj C1 și un punct medical avansat (PMA).

CSAT, în alertă după intensificarea incidentelor maritime și aeriene din apropierea României

CSAT a analizat joi escaladarea incidentelor maritime din apropierea României, inclusiv atacurile cu drone asupra navelor comerciale și încălcările spațiului aerian.

Au fost discutate măsuri pentru consolidarea securității și protejarea infrastructurii critice.

Astfel, pentru întărirea capacităţii naţionale de reacţie, priorităţile strategice vizează dezvoltarea accelerată a capabilităţilor de supraveghere maritimă, de combatere a minelor marine şi de intervenţie eficientă împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spaţiul aerian şi maritim naţional. În CSAT s-a discutat şi despre operaţionalizarea Hub-ului de securitate la Marea Neagră, în cadrul Abordării Strategice a UE, a cărei implementare cât mai rapidă reprezintă o prioritate majoră pentru România.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, discuţiile au vizat, cu prioritate, escaladarea incidentelor maritime, în mod specific prin încălcări ale spaţiului aerian naţional şi lovirea cu drone a unor nave comerciale, în apele teritoriale ale României şi în imediata apropiere a acestora.

”Aceste evoluţii, de o gravitate deosebită, sunt consecinţe directe ale agresiunii Federaţiei Ruse dincolo de graniţele Ucrainei. Astfel, în ultima perioadă, s-au amplificat semnificativ ameninţările la adresa libertăţii navigaţiei şi a infrastructurii critice. Pentru România, această criză de securitate are implicaţii imediate. Riscurile actuale impun măsuri concrete pentru protejarea vieţilor omeneşti, menţinerea accesului liber în porturile naţionale şi asigurarea securităţii obiectivelor energetice din Zona Economică Exclusivă”, arată CSAT.

În cadrul şedinţei, membrii CSAT au evaluat măsurile adoptate până în prezent şi au discutat acţiunile necesare pentru consolidarea suplimentară a capacităţilor naţionale de supraveghere, prevenire şi răspuns, pentru apărarea apelor teritoriale, a infrastructurii critice, precum şi pentru asigurarea securităţii navigaţiei comerciale.

”Astfel, pentru întărirea capacităţii naţionale de reacţie, priorităţile strategice vizează dezvoltarea accelerată a capabilităţilor de supraveghere maritimă, de combatere a minelor marine şi de intervenţie eficientă împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spaţiul aerian şi maritim naţional. Eficientizarea răspunsului operaţional va fi susţinută prin derularea constantă de exerciţii interinstituţionale şi prin actualizarea permanentă a planurilor de intervenţie, măsuri esenţiale pentru gestionarea coordonată a incidentelor complexe care pot afecta în acelaşi timp navigaţia, obiectivele economice şi mediul marin”, se menţionează în comunicat.

Membrii Consiliului au analizat modalităţile de intensificare a coordonării

Totodată, membrii Consiliului au analizat modalităţile de intensificare a coordonării în cadrul NATO, inclusiv pentru consolidarea posturii de descurajare şi apărare pe Flancul Estic, şi identificarea unor noi măsuri de răspuns la ameninţările din regiunea Mării Negre, fundamentate pe concluziile reuniunii Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie 2026, convocat la iniţiativa României.

”În cadrul şedinţei de astăzi, au fost abordate, de asemenea, aspecte privind cooperarea cu ceilalţi aliaţi riverani, în special în ceea ce priveşte operaţionalizarea Hub-ului de securitate la Marea Neagră, în cadrul Abordării Strategice a UE, a cărei implementare cât mai rapidă reprezintă o prioritate majoră pentru România. Totodată, discuţiile au vizat şi valorificarea optimă a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM Black Sea), al cărui rol a fost extins în 2026 la protejarea infrastructurii critice”, arată comunicatul oficial.

În concluzie, membrii CSAT au subliniat că securitatea Mării Negre reprezintă o componentă esenţială a securităţii naţionale şi euroatlantice şi că România va continua să acţioneze, în strânsă coordonare cu aliaţii şi partenerii săi, pentru protejarea intereselor naţionale şi prevenirea escaladării, menţionează sursa citată.