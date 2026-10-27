Prezent la Forumul Economic de la Sofia, Rumen Radev a spus că a fost singurul premier din cele trei state membre NATO de la Marea Neagră care l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite poziția sa în legătură cu incidentele din Marea Neagră.

Totodată, oficialul a precizat că Bulgaria va folosi împreună cu aliații săi atât mijloace militare, cât și diplomatice pentru a proteja libertatea de navigație.

Șeful guvernului de la Sofia a dat asigurări că porturile bulgare și apele teritoriale sunt sigure. Potrivit, publicației bulgare Trud, între 5 și 23 octombrie opt nave comerciale au fost lovite sau au fost implicate în incidente, asociate atacurilor cu drone în apropierea Bulgariei și României.

Rumen Radev, premierul Bulgariei: „Mulți consideră că, dacă arătăm cu degetul spre agresor și îl amenințăm, atacurile se vor opri și, astfel, ne vom proteja apele teritoriale de eventuale atacuri. Vreau să dau exemplul României. Exact asta au făcut autoritățile române. Liderii politici au ieșit public și au declarat: „Chiar dacă nu avem dovezi, noi știm că Rusia este responsabilă pentru aceste atacuri și le condamnăm categoric”. Și ce s-a întâmplat? Două nave au fost lovite și scufundate fără nicio reținere în apele teritoriale ale României, una dintre ele chiar în urmă cu doar câteva zile”.