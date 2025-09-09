Cehia va expulza un diplomat belarus, acuzat de spionaj, într-un caz care are legături în România și R. Moldova

Republica Cehă va expulza un diplomat belarus, pe care îl acuză de spionaj, a anunţat luni Ministerul Afacerilor Externe de la Praga.

Cazul are legătură cu cel în care, în România, este cercetat un fost oficial de rang înalt al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) din Republica Moldova, bănuit că a divulgat informaţii secrete către serviciul KGB din Belarus, relatează Reuters.

Serviciul de contrainformaţii ceh a declarat că, împreună cu serviciile româneşti şi maghiare, a „desfiinţat o reţea de informaţii belarusă care se construia în Europa”, care recruta agenţi şi aduna informaţii sensibile.

Relaţiile Minskului cu multe ţări din Europa Centrală au devenit din ce în ce mai tensionate de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către aliatul său, Rusia, în 2022.

Spre deosebire de România şi Republica Cehă, Ungaria a menţinut relaţii diplomatice cordiale cu Rusia şi Belarus, notează Reuters.

„Am declarat persona non grata un diplomat belarus care lucrează pentru serviciile secrete. Nu vom tolera abuzarea acoperirii diplomatice pentru activităţi ale serviciilor secrete”, a declarat Ministerul de Externe de la Praga, într-o postare pe X.

Potrivit Radio Praga Internaţional, diplomatului belarus i s-au dat 72 de ore pentru a părăsi Cehia.

În România, DIICOT, unitatea de urmărire penală a crimei organizate, a declarat că anchetează un fost şef al agenţiei de informaţii din Moldova (SIS), în vârstă de 47 de ani, pentru trădare.

Autorităţile române, cehe şi maghiare au colaborat cu Eurojust, agenţia UE pentru cooperare în domeniul justiţiei penale, pentru a captura o persoană anchetată pentru trădare, prin transmiterea continuă de secrete de stat.

Suspectul a avut două întâlniri, în 2024 şi 2025, la Budapesta (Ungaria), cu ofiţeri de informaţii din Comitetul de Securitate al Statului (KGB) din Belarus. Întâlnirile au pus în pericol securitatea naţională a României, arată un comunicat al Eurojust.

Probele din dosar au demonstrat că persoana respectivă a fost implicată în divulgarea neautorizată de secrete de stat către reprezentanţi ai unei puteri străine, şi anume ofiţeri ai serviciilor secrete din Belarus, începând din 2024.

Suspectul a deţinut anterior o funcţie de conducere în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, precizează Eurojust.

Se presupune că scopul întâlnirilor de la Budapesta era ca suspectul să furnizeze informaţii în schimbul unor sume de bani şi să primească instrucţiuni suplimentare.

Cu coordonarea Eurojust, autorităţile din România, Cehia şi Ungaria au putut să facă schimb de informaţii şi probe şi să dovedească activitatea infracţională a persoanei în cauză. Agenţia a asigurat, de asemenea, executarea rapidă a mai multor mandate europene de investigare.

În după-amiaza zilei de 8 septembrie, persoana în cauză a fost capturată în România.

Succesul operaţiunii se datorează sprijinului esenţial acordat de procurori, poliţie şi serviciile de informaţii din România, Ungaria şi Cehia.

Astfel, se demonstrează importanţa cooperării transnaţionale în investigarea unor astfel de activităţi rău intenţionate, întrucât suspecţii pot beneficia de libertatea de circulaţie în întreg spaţiul Schengen, subliniază comunicatul Eurojust, care precizează că ancheta în cazul acestui suspect continuă.

Potrivit presei din Republica Moldova, ar fi vorba despre fostul adjunct al şefului SIS, Alexandru Balan.

El a fost reţinut pe aeroportul din Timişoara şi adus de SRI la Bucureşti pentru audieri.

