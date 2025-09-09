Cehia va expulza un diplomat belarus, acuzat de spionaj, într-un caz care are legături în România și R. Moldova

Stiri externe
09-09-2025 | 07:38
Politie Cehia
Shutterstock

Republica Cehă va expulza un diplomat belarus, pe care îl acuză de spionaj, a anunţat luni Ministerul Afacerilor Externe de la Praga.

autor
Claudia Alionescu

Cazul are legătură cu cel în care, în România, este cercetat un fost oficial de rang înalt al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) din Republica Moldova, bănuit că a divulgat informaţii secrete către serviciul KGB din Belarus, relatează Reuters.

Serviciul de contrainformaţii ceh a declarat că, împreună cu serviciile româneşti şi maghiare, a „desfiinţat o reţea de informaţii belarusă care se construia în Europa”, care recruta agenţi şi aduna informaţii sensibile.

Relaţiile Minskului cu multe ţări din Europa Centrală au devenit din ce în ce mai tensionate de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către aliatul său, Rusia, în 2022.

Spre deosebire de România şi Republica Cehă, Ungaria a menţinut relaţii diplomatice cordiale cu Rusia şi Belarus, notează Reuters.

Citește și
francois bayrou
Politolog, despre premierul francez Bayrou: „a preferat să se sinucidă, în loc să aștepte să fie executat politic”

Am declarat persona non grata un diplomat belarus care lucrează pentru serviciile secrete. Nu vom tolera abuzarea acoperirii diplomatice pentru activităţi ale serviciilor secrete”, a declarat Ministerul de Externe de la Praga, într-o postare pe X.

Potrivit Radio Praga Internaţional, diplomatului belarus i s-au dat 72 de ore pentru a părăsi Cehia.

În România, DIICOT, unitatea de urmărire penală a crimei organizate, a declarat că anchetează un fost şef al agenţiei de informaţii din Moldova (SIS), în vârstă de 47 de ani, pentru trădare.

Autorităţile române, cehe şi maghiare au colaborat cu Eurojust, agenţia UE pentru cooperare în domeniul justiţiei penale, pentru a captura o persoană anchetată pentru trădare, prin transmiterea continuă de secrete de stat.

Suspectul a avut două întâlniri, în 2024 şi 2025, la Budapesta (Ungaria), cu ofiţeri de informaţii din Comitetul de Securitate al Statului (KGB) din Belarus. Întâlnirile au pus în pericol securitatea naţională a României, arată un comunicat al Eurojust.

Probele din dosar au demonstrat că persoana respectivă a fost implicată în divulgarea neautorizată de secrete de stat către reprezentanţi ai unei puteri străine, şi anume ofiţeri ai serviciilor secrete din Belarus, începând din 2024.

Suspectul a deţinut anterior o funcţie de conducere în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, precizează Eurojust.

Se presupune că scopul întâlnirilor de la Budapesta era ca suspectul să furnizeze informaţii în schimbul unor sume de bani şi să primească instrucţiuni suplimentare.

Cu coordonarea Eurojust, autorităţile din România, Cehia şi Ungaria au putut să facă schimb de informaţii şi probe şi să dovedească activitatea infracţională a persoanei în cauză. Agenţia a asigurat, de asemenea, executarea rapidă a mai multor mandate europene de investigare.

În după-amiaza zilei de 8 septembrie, persoana în cauză a fost capturată în România.

Succesul operaţiunii se datorează sprijinului esenţial acordat de procurori, poliţie şi serviciile de informaţii din România, Ungaria şi Cehia.

Astfel, se demonstrează importanţa cooperării transnaţionale în investigarea unor astfel de activităţi rău intenţionate, întrucât suspecţii pot beneficia de libertatea de circulaţie în întreg spaţiul Schengen, subliniază comunicatul Eurojust, care precizează că ancheta în cazul acestui suspect continuă.

Potrivit presei din Republica Moldova, ar fi vorba despre fostul adjunct al şefului SIS, Alexandru Balan.

El a fost reţinut pe aeroportul din Timişoara şi adus de SRI la Bucureşti pentru audieri.

Tensiuni în coaliție. Proiectele prin care PSD ar putea anula unele măsuri. Nicușor Dan le cere să fie „uniți”

Sursa: News.ro

Etichete: romania, belarus, spionaj, cehia, expulzare,

Dată publicare: 09-09-2025 07:20

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Cum l-a prins SRI pe fostul șef al serviciului de informații din Moldova care vindea Belarusului secrete de stat ale României
Stiri Diverse
Cum l-a prins SRI pe fostul șef al serviciului de informații din Moldova care vindea Belarusului secrete de stat ale României

SRI a colaborat cu serviciile secrete din patru țări pentru a-l prinde pe fostul șef al serviciului de informații din Moldova care vindea Belarusului secrete de stat din România.

Recomandări
Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în 2-3 ani
Stiri Politice
Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în 2-3 ani

Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu va ajunge în incapacitate de plată dacă vor continua reformele pentru stabilizarea bugetului de stat. Șeful executivului estimează că rezultatele măsurilor se vor vedea în anii următori.

Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea KGB-ului belarus secrete despre România
Stiri Justitie
Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea KGB-ului belarus secrete despre România

Un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, după ce a vândut secrete de stat ale României către KGB-ul din Belarus. Spionul a fost prins cu ajutorul serviciilor din Ungaria și Cehia.

Cine ajută Rusia să își crească producția de drone cu care atacă Ucraina. ISW: Fără aceste componente este imposibil
Stiri externe
Cine ajută Rusia să își crească producția de drone cu care atacă Ucraina. ISW: Fără aceste componente este imposibil

Rusia continuă să crească producţia de drone cu rază lungă de acţiune, în parte datorită sprijinului din partea Republicii Populare Chineze. Potrivit Ukrinform, acest lucru este menţionat într-un raport al ISW.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Septembrie 2025

46:26

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28