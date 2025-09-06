Ungaria susține că sunt țări europene care cumpără țiței rusesc pe ascuns. „Să nu-i lăsăm pe ipocriţi să ne inducă în eroare”

Stiri externe
06-09-2025 | 11:05
Peter Szijjarto
Getty

Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, susține că țări europene cumpără țiței din Rusia pe ascuns, în timp ce Ungaria face asta în mod deschis pentru că nu are alternative.

autor
Lorena Mihăilă

Seful diplomaţiei ungare a fost întrebat şi despre recenta afirmaţie a preşedintelui american Donald Trump, prin care şeful statului american a lansat un apel către ţările europene, solicitându-le să înceteze achiziţionarea de ţiţei rusesc, în cadrul conferinţei de presă care a urmat reuniunii comitetului economic mixt maghiaro-azer.

 „Să nu-i lăsăm pe ipocriţi să ne inducă în eroare, fiindcă printre cei care ocărăsc cel mai tare Ungaria şi Slovacia, deoarece cumpără ţiţei (rusesc), există ţări – chiar într-un număr semnificativ – care cumpără, de asemenea, ţiţei rusesc, doar pe căi indirecte, prin intermediul anumitor ţări asiatice”, a explict Péter Szijjártó.

„Ei fac acest lucru pentru a putea cumpăra ţiţei mai ieftin. Ei cumpără ţiţei rusesc în secret, deoarece este mai ieftin. Iar noi cumpărăm ţiţei rusesc în mod deschis, deoarece nu avem alternativă” – a arătat Péter Szijjártó.

Citește și
volodimir zelenski
Zelenski a respins invitația lui Putin: ”Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist”

„Achiziţionarea de resurse de energie este o chestiune fizică. Putem cumpăra resurse de energie din ţările legate de noi printr-o conductă. Iar faptul că Uniunea Europeană a respins solicitarea noastră de asistenţă referitoare la creşterea capacităţii gazoductelor din sud-estul Europei, joacă un rol enorm în cooperarea Ungariei cu Rusia în ceea ce priveşte securitatea aprovizionării cu resurse de energie. Croaţia nu a mărit capacitatea conductei alternative care se leagă de Ungaria, ci a mărit taxa de tranzit la o valoare de cinci ori mai mare decât valoarea de referinţă europeană” – a adăugat ministrul ungar de Externe.

Apelul lui Donald Trump

Președintele american și-a exprimat nemulțumirea față de importurile europene de energie rusească într-o conversație cu liderii „Coaliției de Voință", subliniind că aceste achiziții finanțează efortul de război al Moscovei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit joi nemulțumirea lui Trump față de această situație, declarând în timpul unei conferințe de presă comune cu Emmanuel Macron la Palatul Elysée: „Este foarte nemulțumit că petrolul rusesc este cumpărat de Europa", făcând referire în special la Slovacia și Ungaria.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ungaria, europa, titei,

Dată publicare: 06-09-2025 11:05

Articol recomandat de sport.ro
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Citește și...
Zelenski a respins invitația lui Putin: ”Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist”
Stiri externe
Zelenski a respins invitația lui Putin: ”Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins vineri sugestia președintelui rus Vladimir Putin de a merge la Moscova pentru a negocia o soluție diplomatică, comentând pentru prima dată această propunere într-un interviu acordat ABC News.

Incident șocant în cabina de zbor. Un pilot aflat sub influența drogurilor a încercat să oprească avionul în timpul zborului
Stiri externe
Incident șocant în cabina de zbor. Un pilot aflat sub influența drogurilor a încercat să oprească avionul în timpul zborului

Joseph Emerson, în vârstă de 46 de ani, a încercat să oprească alimentarea cu combustibil a motoarelor unui avion de pasageri Horizon Air care zbura spre San Francisco.

Belgia presează SUA să nu distrugă un stoc de contraceptive de aproape 10 milioane de dolari. „Ce risipă!”
Stiri externe
Belgia presează SUA să nu distrugă un stoc de contraceptive de aproape 10 milioane de dolari. „Ce risipă!”

Belgia pledează în faţa SUA pentru „evitarea risipei” pe care ar reprezenta-o distrugerea unui stoc de contraceptive pentru femei, aflat în prezent pe teritoriul său şi destinat iniţial ţărilor africane.

Recomandări
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste
Stiri Educatie
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste

„Mai sunați dumneavoastră, pentru noi informații” – acesta a fost mesajul primit, de la profesori, de mii părinți, derutați de mesaje contradictorii despre prima zi de școală.

Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă
Stiri Economice
Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă

Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse - mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.

Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților
Stiri Justitie
Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților

Fugarii români care au fost condamnați în România nu vor mai putea să-și execute pedepsele într-o altă țară fără acordul autorităților de la noi. Este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene și are putere de lege pentru toate țările membre.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Septembrie 2025

02:06:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28