Ungaria susține că sunt țări europene care cumpără țiței rusesc pe ascuns. „Să nu-i lăsăm pe ipocriţi să ne inducă în eroare”

Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, susține că țări europene cumpără țiței din Rusia pe ascuns, în timp ce Ungaria face asta în mod deschis pentru că nu are alternative.

Seful diplomaţiei ungare a fost întrebat şi despre recenta afirmaţie a preşedintelui american Donald Trump, prin care şeful statului american a lansat un apel către ţările europene, solicitându-le să înceteze achiziţionarea de ţiţei rusesc, în cadrul conferinţei de presă care a urmat reuniunii comitetului economic mixt maghiaro-azer.

„Să nu-i lăsăm pe ipocriţi să ne inducă în eroare, fiindcă printre cei care ocărăsc cel mai tare Ungaria şi Slovacia, deoarece cumpără ţiţei (rusesc), există ţări – chiar într-un număr semnificativ – care cumpără, de asemenea, ţiţei rusesc, doar pe căi indirecte, prin intermediul anumitor ţări asiatice”, a explict Péter Szijjártó.

„Ei fac acest lucru pentru a putea cumpăra ţiţei mai ieftin. Ei cumpără ţiţei rusesc în secret, deoarece este mai ieftin. Iar noi cumpărăm ţiţei rusesc în mod deschis, deoarece nu avem alternativă” – a arătat Péter Szijjártó.

„Achiziţionarea de resurse de energie este o chestiune fizică. Putem cumpăra resurse de energie din ţările legate de noi printr-o conductă. Iar faptul că Uniunea Europeană a respins solicitarea noastră de asistenţă referitoare la creşterea capacităţii gazoductelor din sud-estul Europei, joacă un rol enorm în cooperarea Ungariei cu Rusia în ceea ce priveşte securitatea aprovizionării cu resurse de energie. Croaţia nu a mărit capacitatea conductei alternative care se leagă de Ungaria, ci a mărit taxa de tranzit la o valoare de cinci ori mai mare decât valoarea de referinţă europeană” – a adăugat ministrul ungar de Externe.

Apelul lui Donald Trump

Președintele american și-a exprimat nemulțumirea față de importurile europene de energie rusească într-o conversație cu liderii „Coaliției de Voință", subliniind că aceste achiziții finanțează efortul de război al Moscovei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit joi nemulțumirea lui Trump față de această situație, declarând în timpul unei conferințe de presă comune cu Emmanuel Macron la Palatul Elysée: „Este foarte nemulțumit că petrolul rusesc este cumpărat de Europa", făcând referire în special la Slovacia și Ungaria.

