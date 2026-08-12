Autoritățile din județul Argeș anunță că fac demersuri pentru a identifica soluții în vederea deversării controlate a apei din lacul Vâlcele și din barajul Vidraru către lacul Budeasa, pentru remedierea situației. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a prelevat probe și face analize pentru a stabili dacă apa, așa cum este acum, este potabilă, urmând a face recomandări populației în funcție de rezultatul acestora, potrivit News.ro.

„Un fenomen natural a dus la schimbarea caracteristicilor sursei pentru apa care curge la robinete în municipiul Pitești și în zonele limitrofe. Temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au dus la un aport redus de apă în Lacul Budeasa, favorizând stagnarea apei și scăderea nivelului de oxigen, precum și apariția unei concentrații crescute de mangan. Lacul Budeasa reprezintă priza de alimentare pentru municipiul Pitești și pentru mai multe localități din zonă. În acest moment, problema identificată în apa din lac este nivelul scăzut al oxigenului și prezența unei concentrații de mangan”, informează, miercuri după-amiază, subprefectul județului Argeș, Dragoș Predescu.

Autoritățile încearcă să crească nivelul de oxigen și să reducă cantitatea de mangan

Potrivit acestuia, pentru a remedia situația din Lacul Budeasa, autoritățile din Argeș încearcă o soluție tehnică menită să crească nivelul de oxigen și să reducă cantitatea de mangan.

„În acest sens, este în desfășurare un proces de deversare controlată din Lacul Vâlcele spre Barajul Budeasa. Concomitent, se realizează un proces similar din Lacul Vidraru”, precizează Dragoș Predescu.

DSP Argeș a prelevat probe și așteaptă rezultatele analizelor de laborator

Directoarea DSP Argeș, Sorina Honțaru, a declarat pentru News.ro că, deocamdată, nu au fost instituite restricții privind consumul de apă, eventuale astfel de măsuri fiind luate în funcție de rezultatele analizelor privind potabilitatea apei.

„Nu sunt restricții la acest moment. Am prelevat probe, așteptăm rezultatul analizelor de laborator”, a declarat Sorina Honțaru.