„Verificările realizate în această săptămână au evidenţiat neconformităţi majore, în special în spaţiile destinate pregătirii produselor alimentare pentru consumatori, fiind identificate deficienţe semnificative privind igiena, întreţinerea spaţiilor şi respectarea condiţiilor de depozitare şi manipulare a alimentelor", se arată într-un comunicat al Autorităţii transmis sâmbătă.

Comisarii ANPC au oprit, totodată, prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 40 de operatori economici.

Potrivit sursei citate, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme, în valoare de peste 260.000 de lei, iar pentru alte produse, în valoare de 2,09 milioane de lei, comisarii ANPC au oprit temporar comercializarea acestora.

În urma verificărilor efectuate au mai fost emise şi 894 de avertismente.

Neregulile găsite

Principalele neconformităţi constatate au fost: întreţinerea necorespunzătoare a blocurilor alimentare şi a zonelor de recepţie, cu pereţi afectaţi de mucegai, murdărie şi igrasie, precum şi existenţa unor conductoare electrice neizolate şi a unor utilaje incomplete sau deteriorate; depozitarea materiei prime în condiţii improprii procesului de producţie, cu potenţial de afectare a siguranţei alimentare; pavimente degradate, cu porţiuni lipsă, pe suprafaţa cărora s-au acumulat impurităţi grosiere, reziduuri alimentare şi lichide; prestarea serviciilor în spaţii neautorizate; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de rugină, impurităţi şi reziduuri alimentare; produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri; comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depăşită; produse alimentare de origine animală (carne) cu starea termică modificată.