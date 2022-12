mProducție record de cozonaci pentru România. Cofetarii nu fac față comenzilor de sărbători

Asta și pentru că tot mai mulți oameni, preferă să ia cozonacul gata făcut. În multe locuri, listele de comenzi s-au închis.

Două tipuri de ciocolată belgiană, nutella, alune caramelizate și portocală coaptă. Este un cozonac așa cum mulți clienți spun, o prăjitură, are multă, multă ciocolată.

Este cozonacul vedetă și unul dintre produsele cele mai cerute într-o cofetărie din capitală. Ca să fie siguri că prind măcar unul pentru sărbători, unii clienți l-au comandat încă de acum trei luni. Sunt peste 1.000 de solicitări până acum.

Alexandra Romașcanu, proprietarul cofetăriei: „Solicitările sunt încă din luna septembrie. Însă am deschis listele comenzilor în momentul în care am reușit să avem o colecție completă de Crăciun, cu produsele noi, la începutul lunii noiembrie. Deci, din noiembrie am preluat comenzi. Auntem la 80% din capacitatea de producție cu comenzile”.

Cozonacul învelit în ciocolată, însiropat, cu nucă, rahat și stafide maturate în alcool a dispărut rapid din oferta unei alte cofetării. În fața avalanșei de cereri, proprietarii au închis lista de comenzi de pe 2 decembrie.

Și cum imaginația cofetarilor nu are limită, au copt și cozonac cu fistic acoperit din abundență cu ciocolată albă.

Alexandru Papugiu, cofetar: „Pregătim crema cu o zi înainte pentru a sta la frigider cel puțin 12 ore, pentru a crește gustul și aroma. Am înlocuit nuca cu fistic 100% și ciocolata e albă, de cea mai bună calitate, cu un procent foarte mare de grăsime de cacao pentru a-i mai tăia din dulceață”.

La baza fiecărui cozonac ieșit din comun stau tot rețetele clasice

Un pahar de vin de două degete gol. O linguriță de rom. Freci gălbenușurile cu zahărul bine, pe urmă pui vinul. Storci lămâia în vin, pe urmă le amesteci foarte bine.

Cu cât cozonacul este mai sofisticat este și mai scump. Costă de la 100 de lei în sus. Și totuși este anul cu cea mai mare producție de cozonaci pe care a avut-o România vreodată, spun reprezentanții industriei de panificație.

Și cum nicăieri în lume nu mai există cozonac ca al nostru, exportul a ajuns la un nivel record.

Aurel Popescu, președintele ROMPAN: „Românii din străinătate o să beneficieze de un număr de 2 milioane de cozonaci, de aceste sărbători, care sunt expediați sau sunt încă în drum de expediere către diverse țări. Este cantitatea cea mai mare de cozonaci pe care a produs-o industria”.

Aici nu intră la socoteală sutele de mii de cozonaci pregătiți în gospodării pentru familie sau cunoscuți. Cei care țin să miroasă în casă a cozonac, dar nu vor să își bată capul, pot cumpăra aluatul gata preparat.

Mai puțin de 5% din cozonacii de sărbători vin din alte țări. Cei mai mulți din Italia - acei panettone faimoși pentru perioada de timp mare în care pot fi consumați.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 13-12-2022 20:15