În imaginile surprinse de camera de bord a mașinii se vede o dubă care ar fi staționat pe prima bandă a autostrăzii. Șoferul mașinii pare că încearcă să evite impactul, vireaza la stânga, dar pentru era deja foarte aproape de dubă, o acroșează cu partea dreaptă a mașinii.

Impactul a fost atât de puternic, încât mașina a fost aruncată câțiva metri, apoi s-a răsturnat. Un bătrân de 92 de ani care se afla pe scaunul din dreapta a murit pe loc. Șoferul a avut nevoie de îngrijiri medicale. La fel și conducătorul auto al dubei.

Traficul pe Autostrada A7, între Focșani și Buzău, s-a desfășurat dirijat, printr-un spațiu de servicii. Polițiștii continuă ancheta accidentului.