Motivul pentru care un pasager beat a devenit agresiv cu însoțitorii de bord într-un zbor spre România. A fost amendat

S-a lăsat cu țipete și îmbrânceli la bordul unei aeronave care a decolat luni dimineață de la Bruxelles cu destinația București.

autor
Ovidiu Oanță

Un pasager băut a fost imobilizat de câțiva pasageri după ce a început să se agite nervos și să strige la membrii echipajului. Imediat, după aterizare scandalagiul a fost predat polițiștilor de frontieră, care l-au amendat și l-au escortat în afara aeroportului.

Originar din Suceava, bărbatul în vârstă de 41 de ani s-a îmbarcat dimineață într-o cursă low-cost pe aeroportul Charleroi din Bruxelles cu destinația Otopeni. Ar fi devenit recalcitrant pentru că nu i s-ar fi permis să plătească o sticlă de apă cu bani, ci doar cu cardul și i-ar fi insultat nu doar pe însoțitorii de bord, ci și pe ceilalți pasageri.

Ca să îl potolească pe scandalagiu însoțitorii de zbor l-au imobilizat în centuri pe bărbat, i-au ajutat și câțiva călători.

La aterizarea pe aeroportul Henri Coandă Otopeni îl așteptau polițitii de frontieră și jandarmii, alertați de piloți prin intermediul turnului de control.

Încătușat de polițiști, bărbatul care a provocat scandalul a fost debarcat din avion și dus în zona administrativă unde, potrivit Codului Aerian, a fost amendat cu 4.000 de lei pentru actele sale de violență verbală. De-acolo, a fost escortat de agenți în afara aeroportului.

În plus, compania aeriană ar putea să îi interzică în viitor să mai zboare cu avioanele sale.

Sursa: Pro TV

