Tragedia s-a petrecut în apropierea orașului Győr, pe sensul de mers spre Austria. Autoritățile ungare fac eforturi să stabilească identitatea victimelor, după ce la locul tragediei au fost găsite atât pașapoarte moldovenești, cât și românești.

Imaginile arată violența impactului, microbuzul fiind distrus aproape în totalitate.

Cu aproximativ 40 de minute înainte, la doar un kilometru distanță, un camion înmatriculat în Turcia a lovit un utilaj de construcții aflat pe carosabil.

În urma impactului, camionul a luat foc, iar șoferul a murit pe loc. Din cauza restricțiilor de trafic impuse după primul accident, s-au creat ambuteiaje. În aceste condiții, microbuzul cu numere moldovenești a izbit în plin un camion aflat în coloana formată după primul accident.