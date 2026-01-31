Consilierii PSD, PUSL și AUR – cu sprijin punctual din partea PMP – i-au blocat mai multe proiecte de reducere a cheltuielilor și de creștere a încasărilor.

„Evident, înţeleg că este momentul în care se testează o majoritate”, a declarat Ciucu în timpul ședinței.

Cu acest prilej, edilul general a susținut că, de când conduce Primăria Capitalei, nu a concentrat puterea, ci a împărțit-o cu celelalte grupuri politice, păstrând echilibrul de forțe pe care l-a găsit în instituție. A adăugat însă că este dispus să reia negocierile de la zero, dacă va fi nevoie.

Ce înseamnă, concret, această „împărțire a puterii”? Printre altele, faptul că primarul general nu gestionează singur toate domeniile administrației municipale, ci deleagă atribuții - adică împuternicește - viceprimarii și administratorul public să coordoneze anumite instituții și politici publice.

