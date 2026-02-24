Pacienta a fost adusă la spital vineri seara, în stop cardio-respirator, iar echipa medicală a început de urgență manevrele de resuscitare. La scurt timp, la unitatea medicală au ajuns și rudele femeii. La un moment dat, ginerele pacientei a încercat să intre în sala unde medicii se luptau să-i salveze viața femeii.

Pentru că nu l-au lăsat să intre în timpul intervenției, bărbatul și-a pierdut controlul. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum individul îl cheamă insistent pe medicul aflat în timpul intervenției la ușă, iar în momentul în care acesta iese, îl lovește cu pumnul în față. În urma loviturii, cadrul medical a căzut la pământ.

Colegii săi au continuat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, femeia a murit. Imediat după incident, personalul a apelat la 112, iar medicul agresat a avut nevoie de îngrijiri. Un alt cadru medical a fost chemat de acasă pentru a prelua în continuare urgențele.

Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru lovire și alte violențe.

În urma agresiunilor repetate din spitale de la noi, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut recent ca violențele împotriva cadrelor medicale să fie încadrate la infracțiunea de ultraj, astfel încât medicii să beneficieze de protecție penală similară polițiștilor sau militarilor.