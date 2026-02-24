Drumul este neasfaltat de peste cinci ani. Apelul de urgență a avut loc la șapte dimineața și anunța că un bărbat de 53 de ani a fost găsit căzut în casă, inconștient. Imediat, o ambulanță a pornit apre adresa indicată, în comuna Mădârjac, însă a rămas blocată în noroiul de pe drumul județean.

Cei de la ambulanță au cerut ajutor, iar primăria a trimis inițial o mașină pentru a tracta autospeciala împotmolită. Nu au reușit, așa că au adus un tractor, iar în cele din urma ambulanța a fost scoasă de pe drum și s-a deplasat către pacient.

Ajunși însă la adresă, medicul nu a putut decât să declare decesul. Legiștii urmează să stabilească exact cauza morții.

Pe de altă parte, Direcția de drumuri județene a comunicat că tronsonul din care face parte acest drum a fost modernizat în urmă cu cinci ani, dar o porțiune de cinci kilometri au rămas neasfaltată.

De atunci, acolo se pune din când în când doar pietriș, iar după zăpezi sau episoadele ploioase, drumul devine impracticabil. Potrivit consiliului județean, aproximativ 120 de km de drumuri județene sunt încă neasfaltate în prezent, în județul Iași.