Copilul a fost transferat în ianuarie la un spital din Capitală în moarte cerebrală, după ce a fost operat pentru probleme abdominale la Spitalul Județean din Constanța. În acest caz s-au sesizat din oficiu procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. A fost deschis un dosar penal in rem, pentru ucidere din culpă.

Băiețelul de doi ani și jumătate era internat la București din decembrie anul trecut. A ajuns în Capitală în moarte cerebrală, după ce la Spitalul Județean din Constanța a fost operat din cauza unor probleme abdominale și a intrat în comă. Pe 18 ianuarie, copilul a murit. Cazul este anchetat atât penal, cât și disciplinar.

Ghiulfer Ismail, avocata familiei: „Există sesizare din oficiu la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, iar acolo așteptăm rezultatele necropsiei de la Institutul Național Mina Minovici. Instituțiile se mișcă foarte încet. Ne referim concret la rezultatele controlului efectuat de către Corpul de Control din cadrul Ministerului Sănătății.”

Colegiul Medicilor anchetează 11 medici

În paralel, Colegiul Medicilor Constanța anchetează 11 medici.

Corespondent Știrile PRO TV: „11 doctori care au participat la actul medical sunt verificați. Toți sunt de aici, de la Spitalul Județean din Constanța, din mai multe secții printre care Pediatrie, Chirurgie Pediatrică, Terapie Intensivă și O.R.L. Vorbim despre medici primari, cât și specialiști sau rezidenți.”

În cazul unuia dintre medici, dosarul a fost trimis către Colegiul Medicilor din București, pentru că este vorba despre președintele colegiului de la nivel local.

Daniel Dumbravă, președintele Colegiului Medicilor Constanța: „Se verifică activitatea fiecărui medic implicat. Cei care fac parte din organele de conducere nu pot fi judecați la nivel local și se judecă la nivel central.”

Familia acuză întârzieri majore

Familia băiețelului spune că ancheta bate pasul pe loc.

Valeriu Briceag, tatăl băiețelului decedat: „Trebuie să se vadă unde s-a greșit. Nu zic că toți, dar undeva s-a greșit. Efectiv toți medicii care și-au pus parafa pe actele medicale de aici, de la Constanța, sunt anchetați. Noi ne pregătim să facem 40 de zile copilului, iar ancheta nu are niciun rezultat.”

Diagnosticul pus a fost de Volvulus – răsucire a unui segment al tubului digestiv. Au apărut complicații gastrointestinale, iar de la prezentarea în UPU și până la intervenția chirurgicală ar fi trecut nouă ore – spun părinții copilului.

În plus, ar fi lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile, iar după operație, băiețelul nu ar fi fost vizitat deloc de medicul de gardă – spun rudele. Starea copilului s-a agravat treptat, iar ulterior ar fi apărut septicemia și disfuncția multiplă de organe.

Un caz dramatic asemănător a avut loc, în aceeași perioadă, tot la Spitalul din Constanța. O fetiță de șase ani a intrat în moarte cerebrală după o operație de apendicită și, după ce fusese transferată la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, a murit în urmă cu două zile.