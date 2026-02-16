A suferit răni grave, inclusiv la coloana vertebrală, și a fost transferat la un spital din Capitală.

Imaginile surprinse de cei din public arată cum bărbatul face acrobații pe roata în mișcare, sare coarda și își menține destul de greu echilibrul.

Iar la un moment dat, cascadorul, care nu avea corzi de siguranță, alunecă și cade, lovindu-se puternic de axul dispozitivului. S-a prăbușit de la aproximativ patru metri înălțime.

Anisia Georgescu, martoră: „În momentul în care am văzut accidentul, am oprit filmarea, i-am pus mâinile la ochi surorii mele pentru că este copil mic și am sunat imediat la 112.”

Colegii acrobatului i-au sărit imediat în ajutor. La fel și spectatorii.

Spectatoare: „Am încercat să acordăm primul ajutor, să oprim acea roată. Mai multe persoane din public, în special bărbații, s-au dus să țină de acea roată. A zis că nu simte picioarele și îl doare foarte rău abdomenul.”

O ambulanță chemată de urgență l-a dus pe bărbat la un spital din Craiova.

Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt Spitalul Județean de Urgență din Craiova: „Pacientul prezenta paralizie de la brâu în jos, adică nu putea să-și miște picioarele, din cauza traumatismului vertebro-medular de la nivelul coloanei toracale.”

Din cauza rănilor grave, a fost transferat în Capitală, la Spitalul Bagdasar Arseni.

Este internat la chirurgie vertebrală, iar medicii de acolo spun că are nevoie de operație.

Pacientul a solicitat însă să fie transferat în Spania, așa că se fac demersuri în acest sens.

Acrobatul de 39 de ani, cetățean spaniol, era la prima colaborare cu circul italian care venise în turneu la Craiova, iar numărul lui urma să încheie spectacolul.

Mario Medini, reprezentant circ: „Asta face spectacolul, se face acum că nu are balans, asta face spectacolul, numărul lui.”

După accident, cei de la ITM au demarat o anchetă privind nerespectarea măsurilor de securitate în muncă.

Răzvan Dumitru, inspector de muncă: „Am vrut să vedem echipamentul care s-a folosit, am solicitat documente să vedem conformitatea acestuia și să vedem dacă a fost exploatat corespunzător. Colegii de la poliție au și dispus demontarea echipamentului pentru a nu fi folosit ulterior.”

Și polițiștii anchetează incidentul, într-un dosar deschis pentru vătămare corporală.