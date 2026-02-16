Imaginile surprinse de cei din public arată cum bărbatul face acrobații pe așa-numita „Roată a morții”.

Merge și sare coarda pe roata aflată în mișcare. Continuă numărul dificil, dar, la scurt timp, cascadorul se dezechilibrează și se prăbuşeşte la sol, pentru că nu avea corzi de siguranţă. Apoi este şi lovit de roata aflată încă în mişcare.

Colegii lui au sărit imediat să îl ajute. A fost transportat iniţial la spitalul din Craiova, însă, din cauza rănilor grave, a fost transferat în Capitală.

Are fracturi la coaste, vertebre tasate şi un traumatism grav la coloană, care i-ar putea afecta abilitatea de a merge.

Cascadorul are 39 de ani şi este cetăţean spaniol. După accidentarea lui, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru nerespectarea măsurilor de securitate în muncă.