Întreaga scenă șocantă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. În înregistrare se observă cum copilele intră cu bicicleta într-o intersecție, în localitatea Dragu, fără să se asigure.

Șoferița circula regulamentar

Cele două sunt surprinse fulgerător și spulberate de vehicul. La volan se afla o șoferiță de 19 ani care, potrivit primelor date din anchetă, circula regulamentar și nu ar fi depășit viteza legală.

Fetele au fost transportate la spital, iar una dintre ele urmează să fie operată la picior. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.