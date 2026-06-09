Polițiștii locali au fost primii care au intervenit. În imagini se vede cum un agent de la Poliția Locală urcă pe geamul lateral și îl lovește pe șofer cu picioarele, iar apoi îi pulverizează spray lacrimogen de mai multe ori.

Șeful Poliției Locale Constanța a încercat să justifice acțiunea subordonaților săi.

Ionuț Dumitru, șeful Poliției Locale Constanța: „Polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestuia în mod repetat să descuie portiera. La încercarea de a o deschide, aceasta era încuiată. Să oprească motorul, deoarece acesta încerca să bage în viteză și să își continue deplasarea, dar l-au rugat să coboare. Având în vedere că la numeroasele solicitări ale polițiștilor locali conducătorul auto nu a dat curs, pentru a preveni o tragedie, aceștia au folosit mijloacele din dotare, tomfa, spray iritant-lacrimogen și forța pentru a încerca imobilizarea conducătorului auto.”

Șoferul de 49 de ani, din Oradea, spune că nu își aduce aminte nici când camionul pe care îl conducea a acroșat un autobuz cu călători și a lovit mai multe mașini, nici când polițiștii locali l-au agresat.

Florin Voicu, șoferul TIR-ului: „N-am băut, nu sunt drogat, mi s-a făcut rău, n-am mai putut controla nici pe mine și asta a fost situația. Deci nu am făcut nimic intenționat. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat, a fost o stare medicală proastă.”

Reporter: „Ce vă aduceți aminte, ultimul lucru?”

Florin Voicu, șoferul TIR-ului: „Îmi aduc aminte că am fost scos și dus în ambulanță, altceva nu știu să vă spun.”

Reporter: „Înainte de asta?”

Florin Voicu, șoferul TIR-ului: „Nu știu să vă spun.”

Reporter: „Cum ați ajuns pe străduțele alea din Constanța?”

Florin Voicu, șoferul TIR-ului: „Nu știu să vă spun.”

Imediat după ce a fost scos din vehicul, a fost transportat la spital cu hipoglicemie, unde i s-au făcut analize de sânge.

Crina Kibedi, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Constanța: „Era conștient, cooperant, stabil, după ce primise deja primul ajutor la fața locului.”

La amiază, bărbatul a ajuns la sediul Poliției Rutiere, unde a fost audiat.

Polițiștii au deschis două anchete. Una legată de accidentul în care a fost implicat camionul.

Luni seara, șoferul camionului a circulat haotic pe străzile din Constanța mai bine de un kilometru. A lovit prima dată autobuzul companiei de transport public din Constanța.

Reporter: „E avariat rău autobuzul?”

Reprezentant companie de transport: „Foarte.”

Reporter: „Pasagerii?”

Reprezentant companie de transport: „Nu, nu. Șoferul a sărit de pe loc când a văzut că vine peste el. N-au fost victime nici în autobuz.”

Apoi, TIR-ul și-a continuat drumul. A lovit autoturisme care erau în mers, dar și unele parcate la marginea șoselei.

Femeie: „M-am speriat foarte tare. Eram în coloană și, din spate, ne împingea.”

Reporter: „A frânat?”

Femeie: „Nu, deloc, deloc. Băga viteză.”

Bărbat: „Era înfipt în cinci mașini. Am încercat să îi deschid ușa la mașină, am aruncat cu o sticlă în el. Nu m-a văzut, nu m-a auzit. Tot înainte. Șapte-opt mașini le-a luat sus aici.”

Reporter: „Cum sunt mașinile?”

Bărbat: „Praf. Dacă erau copii pe stradă, îi omora.”

Reporter: „Avea viteză?”

Bărbat: „Nu a ținut cont de absolut nimic. Lovea mașina și o împingea, numai să treacă.”

Camionul a trecut peste un sens giratoriu și a lovit un stâlp, apoi a ajuns pe un scuar, într-un copac.

Andreea Ambroze, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța: „În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetări pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Conducătorul auto de 49 de ani din Oradea a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ.”

Corespondent Știrile PRO TV: „În plus, după ce au văzut imaginile cu intervenția polițiștilor locali imediat după producerea accidentului, agenții de la Secția 2 de Poliție din Constanța s-au autosesizat. Polițiștii locali care au intervenit acolo sunt cercetați pentru purtare abuzivă și se face o anchetă.”

În paralel, fac cercetări și cei de la Poliția Locală în cadrul unei anchete interne.