Momentul exploziei de la sediul Poliției Lugoj. Trei angajați au fost răniți și două apartamente, afectate | VIDEO

Stiri actuale
14-01-2026 | 13:59
×
Codul embed a fost copiat

Sediul serviciului caziere din Lugoj a sărit în aer miercuri dimineaţă. Trei poliţişti au fost răniţi, iar suflul exploziei a afectat alte două imobile şi două autoturisme. Doi trecători s-au ferit în ultimul moment.

autor
Emanuela Băluș

Explozia s-a produs imediat după începerea programului, în clădirea unde funcţionează serviciul caziere, iar apelul la 112 a fost făcut la ora 8 şi 18 minute. Primele informaţii arată că sursă o acumularte de gaze.

Fiind devreme, în sediu nu erau decât angajaţii. Trei poliţişti au fost răniţi în explozie. Unul dintre ei a fost transferat la Timişoara, cu arsuri pe 10% din suprafaţa corpului, un altul a rămas la Lugoj, iar al treilea a refuzat transportul la spital.

Deflagraţia a fost atât de puternică, încât clădirea a fost distrusă în totalitate. În plus, s-au spart geamuri de la un bloc de locuinţe şi de la sediul Biroului Rutier, care este în vecinătate. Distruse au fost şi două maşini parcate - una dintre ele, o autospecială de poliţie.

La faţa locului a urmat o mobilizare de forţe. Au venit poliţişti şi pompieri care au securizat zona, dar şi echipaje de la furnizorul de gaze. Aceştia au făcut săpături inclusiv în asfalt, păentru a verifica ţevile.

Citește și
Vlad Popescu Piedone
Primăria Sectorului 5 a decis o măsură de sprijin. Proprietarii din blocul afectat de explozia din 2025 scapă de taxe

Sediul poliţiei era încălzit cu o centrală pe gaz, iar ultima revizie a fost făcută în noiembrie.

Sursa: Pro TV

Etichete: politie, lugoj, explozie, raniti,

Dată publicare: 14-01-2026 13:34

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Primăria Sectorului 5 a decis o măsură de sprijin. Proprietarii din blocul afectat de explozia din 2025 scapă de taxe
Stiri actuale
Primăria Sectorului 5 a decis o măsură de sprijin. Proprietarii din blocul afectat de explozia din 2025 scapă de taxe

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, anunţă miercuri că a decis scutirea de la plata taxelor şi impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs explozia din 2025.

Procuror trimis la închisoare pentru molestarea unei minore. O amenința cu moartea să-i cedeze „de două ori pe săptămână”
Stiri actuale
Procuror trimis la închisoare pentru molestarea unei minore. O amenința cu moartea să-i cedeze „de două ori pe săptămână”

Un procuror din Iaşi, Constantin Daniel Bosînceanu, a fost condamnat miercuri la opt ani de închisoare pentru viol, într-un dosar în care este acuzat că a constrâns o minoră să întreţină, în mod repetat, raporturi sexuale.

Un bărbat monitorizat electronic, reținut de polițiști. Telefonul său de supraveghere a ajuns la un om al străzii
Stiri actuale
Un bărbat monitorizat electronic, reținut de polițiști. Telefonul său de supraveghere a ajuns la un om al străzii

Un bărbat din oraşul Lupeni, aflat sub supraveghere electronică în contextul unei măsuri dispuse pentru combaterea violenţei domestice, a fost reţinut de poliţişti.

Recomandări
Sancțiuni mai dure pentru amenzile de circulație neplătite. Șoferii rămân fără permis dacă nu le achită în 90 de zile
Stiri actuale
Sancțiuni mai dure pentru amenzile de circulație neplătite. Șoferii rămân fără permis dacă nu le achită în 90 de zile

Un nou proiect de lege, supus dezbaterii publice de către Ministerul Dezvoltării, aduce reguli mai stricte pentru șoferii care nu își plătesc amenzile la timp.

Anunțul oficial al președintelui Donald Trump privind Groenlanda: ”Orice altceva decât asta este inacceptabil”
Stiri externe
Anunțul oficial al președintelui Donald Trump privind Groenlanda: ”Orice altceva decât asta este inacceptabil”

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că orice altceva în afară de controlul SUA asupra Groenlandei este inacceptabil, chiar cu câteva ore înainte ca vicepreședintele JD Vance să se vadă cu oficiali danezi și groenlandezi pentru negocieri.

David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025
Stiri Sport
David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025

David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, el câştigând ancheta European Aquatics, prin care au fost stabiliţi cei mai valoroşi înotători de pe continent.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Ianuarie 2026

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
13 Ianuarie 2026

01:30:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59