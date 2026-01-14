Momentul exploziei de la sediul Poliției Lugoj. Trei angajați au fost răniți și două apartamente, afectate | VIDEO

Sediul serviciului caziere din Lugoj a sărit în aer miercuri dimineaţă. Trei poliţişti au fost răniţi, iar suflul exploziei a afectat alte două imobile şi două autoturisme. Doi trecători s-au ferit în ultimul moment.

Explozia s-a produs imediat după începerea programului, în clădirea unde funcţionează serviciul caziere, iar apelul la 112 a fost făcut la ora 8 şi 18 minute. Primele informaţii arată că sursă o acumularte de gaze.

Fiind devreme, în sediu nu erau decât angajaţii. Trei poliţişti au fost răniţi în explozie. Unul dintre ei a fost transferat la Timişoara, cu arsuri pe 10% din suprafaţa corpului, un altul a rămas la Lugoj, iar al treilea a refuzat transportul la spital.

Deflagraţia a fost atât de puternică, încât clădirea a fost distrusă în totalitate. În plus, s-au spart geamuri de la un bloc de locuinţe şi de la sediul Biroului Rutier, care este în vecinătate. Distruse au fost şi două maşini parcate - una dintre ele, o autospecială de poliţie.

La faţa locului a urmat o mobilizare de forţe. Au venit poliţişti şi pompieri care au securizat zona, dar şi echipaje de la furnizorul de gaze. Aceştia au făcut săpături inclusiv în asfalt, păentru a verifica ţevile.

Sediul poliţiei era încălzit cu o centrală pe gaz, iar ultima revizie a fost făcută în noiembrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













