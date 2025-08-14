Un bărbat de 73 de ani, ucis pe o trecere de pietoni, în Suceava. Șoferul susține că nu l-a văzut

Stiri actuale
14-08-2025 | 07:53
trecere pietoni
protv.ro

Un bărbat de 73 de ani a fost lovit de mașină, în Suceava, în timp ce traversa regulamentar. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă, dar și de o cameră de bord.

autor
Mariana Apostoaie

În imagini se observă cum omul pășește pe trecerea de pietoni, iar camionul de pe prima bandă oprește.

Cum ajunge în dreptul celei de-a doua benzi, bărbatul este surprins de autoturism. Imediat după impact, cele două vehicule se ciocnesc ușor între ele.

Șoferul spune că nu a văzut pietonul din cauza camionului. După ce au încercat să-l resusciteze minute bune, medicii nu au mai putut decât să declare decesul victimei.

Niciun conducător auto nu consumase alcool înainte de a se urca la volan. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Citește și
politia
Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul, în Zărnești. A spart mai multe uși pentru a ajunge la victima baricadată în baie

Sursa: Pro TV

Etichete: suceava, trecere de pietoni, ucis,

Dată publicare: 14-08-2025 07:53

Articol recomandat de sport.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Citește și...
Focurile de armă israeliene au ucis 25 de palestinieni în Gaza. Netanyahu reia apelul la „migrație voluntară”
Stiri externe
Focurile de armă israeliene au ucis 25 de palestinieni în Gaza. Netanyahu reia apelul la „migrație voluntară”

Cel puţin 25 de palestinieni au fost ucişi miercuri de focuri de armă israeliene în Gaza, în timp ce căutau ajutor, potrivit martorilor şi oficialilor din sănătate. Premierul Netanyahu a reiterat apelul la „migraţie voluntară”.

Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul, în Zărnești. A spart mai multe uși pentru a ajunge la victima baricadată în baie
Stiri Socante
Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul, în Zărnești. A spart mai multe uși pentru a ajunge la victima baricadată în baie

Un bărbat din Zărneşti, bănuit că şi-a ucis tatăl cu lovituri de burghiu, a fost reţinut şi a fost prezentat miercuri instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Bărbat din Maramureș, ucis de cumnat după ce a vrut să-și refacă viața. Agresorul va fi supus unei evaluări psihiatrice
Stiri Virale
Bărbat din Maramureș, ucis de cumnat după ce a vrut să-și refacă viața. Agresorul va fi supus unei evaluări psihiatrice

Un bărbat din județul Maramureș a fost ucis de cumnatul lui pentru că ar fi încercat să-și refacă viața după ce soția murise din motive medicale în urmă cu mai mulți ani. Victima a fost înjunghiată, iar suspectul va fi supus unei expertize psihiatrice.

Recomandări
Bolojan a dat termen o săptămână instituțiilor din subordinea Guvernului să anunțe câți oameni dau afară și ce sporuri taie
Stiri Economice
Bolojan a dat termen o săptămână instituțiilor din subordinea Guvernului să anunțe câți oameni dau afară și ce sporuri taie

Premierul Ilie Bolojan le-a cerut miercuri reprezentanților instituțiilor din subordinea Guvernului ca până, la finalul săptămânii viitoare să vină cu propuneri de reorganizare, inclusiv concedieri și tăieri de sporuri.  

Alarmă de incendiu la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate
Stiri actuale
Alarmă de incendiu la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate

Mai multe echipaje de pompieri se deplasează, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2.

Bolojan avertizează: Dacă doar vom face câte un pachet sau ne vom opri la jumătatea drumului, riscăm incapacitate de plată
Stiri Politice
Bolojan avertizează: Dacă doar vom face câte un pachet sau ne vom opri la jumătatea drumului, riscăm incapacitate de plată

Premierul Ilie Bolojan afirmă că, dacă al doilea pachet de măsuri propuse de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar nu va fi adoptat, România riscă să intre într-o ”fundătură”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 August 2025

45:52

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12