Un bărbat de 73 de ani, ucis pe o trecere de pietoni, în Suceava. Șoferul susține că nu l-a văzut
Un bărbat de 73 de ani a fost lovit de mașină, în Suceava, în timp ce traversa regulamentar. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă, dar și de o cameră de bord.
În imagini se observă cum omul pășește pe trecerea de pietoni, iar camionul de pe prima bandă oprește.
Cum ajunge în dreptul celei de-a doua benzi, bărbatul este surprins de autoturism. Imediat după impact, cele două vehicule se ciocnesc ușor între ele.
Șoferul spune că nu a văzut pietonul din cauza camionului. După ce au încercat să-l resusciteze minute bune, medicii nu au mai putut decât să declare decesul victimei.
Niciun conducător auto nu consumase alcool înainte de a se urca la volan. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.
14-08-2025 07:53