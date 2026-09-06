Desigur, educația din România nu se dezminte, așa că unele școli nu au încă profesori pentru toate clasele, iar 150.000 de elevi de liceu nu vor avea manuale deloc, în primele săptămâni.

După trei luni de liniște, zarva din vacanță se mută pe holuri și în bănci. În timp ce unii directori încă mai caută pensionari ca să acopere posturile vacante, alții au plantat flori și surprize, pe pupitrele elevilor.

Corespondent PRO TV: „Pentru că prima impresie contează, învățătorii acestei școli din Ferentari îi așteaptă pe bobocii de la pregătitoare cu o trusă de start în viața de școlar. Un orar, să nu încurce materiile din fiecare zi, un ghid în 10 pași, despre cum să se trezească la timp și să n-adoarmă cu capul pe bancă, și un dezinfectant, de folosit înainte să-și mănânce pachetul”. ​

Și profesorii vor primi ceva în prima zi de școală, dar nu cadouri, ci indicații de la șeful ministerului. Mihai Dimian a anunțat că a pus la punct o scrisoare metodică, cu recomandări și prezentări pentru lecții utile primelor 7 săptămâni de școală. Este exact perioada estimată în care manualele pentru clasele a noua, construite pe o nouă programnă, vor fi în clase, în cel mai fericit caz, în format digital.

Mihai Dimian, ministrul Educației: „Aș vrea să fie foarte clar că oamenii nu au plecat în concediu, nu au lucrat în weekend, pentru ca aceste manuale să fie cât mai rapid pe mesele elevilor. Manualul digital poate fi pus la dispoziție în a doua parte a lunii septembrie”.

Altfel, în următoarele zile, marea provocare a familiilor care-și duc copiii cu mașina la ore e să ajungă la timp.

Dacă eliminăm liberele legale și vacanțele, până pe 20 iunie, când anul școlar se încheie, vor fi 171 de zile de școală. Pe care Ministerul de Interne promite să le facă și mai sigure. Ar trebui să vedem mai mulți polițiști și jandarmi în jurul școlilor și mai multe patrule însoțite de câini, la prima oră și la finalul programului, pentru combaterea traficului de droguri.