Ministrul interimar, Mihai Dimian, le transmite celor 3 milioane de elevi să se bucure de ce le oferă învățământul din România. Deși, tot oficialul, oferă sistemului doar nota 7 spre 8. Pentru încurajare.

Este liniștea dinaintea furtunii, când curtea și holurile se vor anima brusc. Internetul trădează nerăbdarea elevilor din clasele mici și a părinților.

Reporter: Ce le doriți copiilor la acest început de an școlar?

Mihai Dimian, ministrul interimar al Educației: În primul rând le doresc să se bucure de educația oferită de statul român.

Reporter: Ce notă ați da educației din România? Între 1 și 10...

Mihai Dimian, ministrul interimar al Educației: Cred că ne aflăm între 7 și 8 în momentul de față.

Corespondent PRO TV: „Pentru majoritatea elevilor din preuniversitar, vor fi 36 de săptămâni de cursuri, împărțite în 5 module , alternate cu cinci vacanțe. Clasele a opta vor învăța însă doar 35 de săptămâni, iar cele de-a douăsprezecea 34, ca să aibă suficient timp de recapitulări pentru evaluarea națională și bacalaureat, iar pe cursanții învățământului profesional și tehnologic îi așteaptă 37 de săptămâni. Prima zi liberă, după primul clopoțel, va fi 5 octombrie, ziua Educației”.

Ministrul anunță că în acest an va extinde la nivel național controalele privind prezența cadrelor didactice la catedră, conform programului, și că inspectorii au mai puține ore de predare, tocmai ca să identifice cazurile de chiul. Și directorii, spune Dimian, ar trebui să-i găsească pe cei plătiți degeaba si trag sistemul în jos.

Față de colegii din alți ani, care încep cursurile cu manuale moștenite de la alte generații, cei din clasa a noua le vor aștepta pe cele tipărite până la final de octombrie, în cel mai optimist scenariu.

Cât despre examenele naționale...

Reporter: Dați-le un răspuns părinților derutați de ideea admiterii duble. Se face, nu se face?

Mihai Dimian, ministrul interimar al Educației: Nu se face. Pentru cei din anul acesta, indiferent că e prorogare sau abrogare, mesajul e că nu vor da în acest an.

Liceenii din ultimul an vor da probele orale ale bacalaureatului în luna aprilie, deși această variantă, probată deja, tulbură programul celorlalți ani, spun profesorii.