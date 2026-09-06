Witkoff a spus că preşedintele SUA, Donald Trump, i-a transmis lui Putin urări de bine şi i-a mulţumit pentru încetarea focului pe durata vizitei delegaţiei americane. Putin a afirmat că Rusia va face tot posibilul pentru a garanta siguranţa mediatorilor, potrivit News.ro.

Cei doi reprezentanţi speciali ai SUA sunt la Moscova pentru discuţii privind încetarea războiului din Ucraina.

Putin s-a întâlnit sâmbătă la Kremlin cu Steve Witkoff şi Jared Kushner pentru discuţii menite să relanseze eforturile blocate de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina.

Vizita emisarilor a avut loc pe fondul intensificării atacurilor aeriene de ambele părţi. Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au convenit să suspende atacurile asupra capitalelor celeilalte părţi pe durata discuţiilor.

Eforturile Washingtonului de a pune capăt conflictului şi-au pierdut din avânt, întrucât atenţia SUA s-a concentrat în ultimele şase luni asupra conflictului cu Iranul. Ultima vizită cunoscută la Moscova a lui Witkoff şi Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, a avut loc în ianuarie, când aceştia au avut discuţii şi cu Putin la Kremlin.

O primă vizită la Kiev pentru emisarii americani

Ambii emisari americani vor vizita, de asemenea, duminică, capitala Ucrainei, Kiev, pentru prima dată în cadrul procesului de pace, au declarat oficialii ucraineni.

Potrivit AP, la începutul întâlnirii de la Moscova Putin le-a cerut lui Kushner şi Witkoff să-i transmită lui Trump urările sale călduroase şi recunoştinţa sa, şi a descris situaţia din Ucraina ca fiind „nu tocmai simplă”. Forţele ruse au lansat o invazie pe scară largă asupra Ucrainei la 24 februarie 2022.

„(Preşedintele rus Vladimir) Putin a ordonat ca timp de trei zile, începând de la miezul nopţii de astăzi, să nu se efectueze atacuri împotriva Kievului”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei, Dmitri Peskov, pentru agenţia de ştiri rusă TASS.

Zelenski a afirmat că Ucraina este pregătită să suspende atacurile asupra Moscovei până luni. El a spus că a discutat sâmbătă după-amiază cu delegaţia americană după sosirea acesteia la Moscova.

„De acum şi până la sfârşitul zilei de sâmbătă, precum şi duminică şi luni, Ucraina este gata să se abţină de la atacuri asupra Moscovei, şi ne aşteptăm ca ruşii să facă acelaşi lucru în ceea ce priveşte Kievul”, a spus el.

Delegaţia americană a fost întâmpinată la aeroportul din Moscova de către reprezentantul rus Kirill Dmitriev, a relatat Tass. Dmitriev a publicat fotografii cu întâlnirea sa cu delegaţia americană la debarcare, însoţite de legenda: „Bine aţi venit la Moscova, artizani ai păcii”.

Procesul de pace, în impas

Pe fondul blocării eforturilor de pace, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra Kievului şi a altor oraşe, cu bombardamente neîncetate care se prelungesc până în timpul zilei, profitând de lipsa sistemelor de apărare aeriană din Ucraina.

Vineri, o dronă rusă a lovit una dintre cele mai importante clădiri guvernamentale din Kiev — sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei, cunoscut sub numele de SBU, care este una dintre agenţiile implicate în desfăşurarea operaţiunilor de lovituri în adâncime pe teritoriul Rusiei.

Atacurile de lungă distanţă ale Ucrainei au lovit instalaţii militare ruseşti, rafinării de petrol şi centre de comerţ electronic, în încercarea de a submina efortul de război şi economia Kremlinului, precum şi de a-i face pe cetăţenii obişnuiţi să simtă consecinţele războiului.

Zelenski leagă atacurile ruseşti de vizita delegaţilor

Războiul aerian dintre Rusia şi Ucraina s-a intensificat pe măsură ce trupele se străduiesc să înregistreze progrese de-a lungul liniei frontului de 1.250 de kilometri. Rusia a folosit recent drone rapide, propulsate de motoare cu reacţie, iar sunetul recurent al sirenelor de raid aerian a devenit parte din viaţa de zi cu zi din Kiev.

Într-o postare pe reţelele sociale de sâmbătă, Zelenski a afirmat că Rusia a lansat atacuri nocturne asupra aeroporturilor internaţionale din Kiev şi Boryspil şi a legat atacul de vizita planificată a reprezentanţilor SUA.

„În mod evident, aceste atacuri ruseşti asupra aeroporturilor reprezintă o reacţie la discuţiile şi pregătirile privind posibilitatea ca partea americană să utilizeze un avion pentru a se deplasa în Ucraina”, a spus el.

„Am luat act de această mişcare a Rusiei şi, săptămâna viitoare, ne vom adapta operaţiunile în consecinţă în ceea ce priveşte spaţiul aerian rus, care a devenit periculos din cauza dronelor şi rachetelor noastre aflate în aer. Desigur, nu există şi nu vor exista ameninţări la adresa diplomaţiei din partea noastră.”