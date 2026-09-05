Oamenii au plecat de la Cabana Negoiu și voiau să ajungă la Bâlea. Epuizați și cu stări de amețeală, au sunat după ajutor.

Salvamontiștii din Argeș au ajuns la ei și au aflat că au mers o zi întreagă, prin soare, cu rucsacuri grele în spate. Mai mult, s-au dezorientat și s-au abătut de la traseu.

Salvatorii le-au dus lichide, ciocolată și i-au pus să se odihnească o jumătate de oră. Apoi, au reluat deplasarea, care s-a dovedit a fi anevoioasă, fiindcă era întuneric și turiștii erau deja epuizați.