Întâlnirea a avut loc pe fondul eforturilor diplomatice reînnoite ale Washingtonului de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, relatează The Kyiv Independent, citat de News.ro.

Cei doi s-au deplasat la Kiev la doar o zi după ce au avut o întâlnire de peste trei ore cu preşedintele rus Vladimir Putin la Moscova, discuţie pe care ambele părţi au descris-o ca fiind "substanţială".

Discuţiile de la Kiev, de duminică, nu par să fi dus la un progres semnificativ, Zelenski declarând reporterilor după întâlnire că se aşteaptă ca "războiul să continue" şi în lunile de iarnă.

Zelenski şi emisarii au menţionat, de asemenea, viitoare întâlniri trilaterale - inclusiv discuţii între SUA, Ucraina şi Europa, precum şi între SUA, Ucraina şi Rusia - fără a anunţa însă datele sau locurile discuţiilor preconizate.

Preşedintele ucrainean a declarat că discuţiile s-au axat pe sprijinul pentru perioada de iarnă, garanţiile de securitate, garanţiile economice şi livrările de sisteme de apărare aeriană Patriot pentru Ucraina.

După ce i-a întâmpinat şi i-a îmbrăţişat pe cei doi americani în Piaţa Sofiiska din Kiev, Zelenski a anunţat pe reţelele sociale, la ora 14:15, ora locală, că au început discuţiile cu emisarii SUA.

Cu puţin timp înainte de sosirea acestora, Zelenski a subliniat necesitatea unor garanţii de securitate şi a unui "caracter demn al păcii de după război".

"Propunerile noastre sunt gata", a adăugat el.

Discuţiile iniţiale dintre SUA şi Ucraina au abordat nevoile Ucrainei pentru perioada de iarnă, au declarat pentru Kyiv Independent persoane familiarizate cu subiectul.

Ţara se pregăteşte pentru un nou val de atacuri ruseşti asupra reţelei sale energetice în lunile de iarnă, după ce campania aeriană a Moscovei din iarna trecută a distrus 9 GW din capacitatea de producţie a energiei ţării.

Aproximativ trei ore mai târziu, surse familiarizate cu subiectul au declarat pentru Kyiv Independent că discuţiile bilaterale dintre SUA şi Ucraina s-au încheiat. Oficialii ucraineni şi americani s-au alăturat apoi unei alte etape a negocierilor, alături de consilieri de securitate naţională din Marea Britanie, Franţa şi Germania.

Echipa ucraineană de negociatori este formată din şeful de cabinet al preşedintelui, Kyrylo Budanov; primul său adjunct, Serhii Kyslytsia; liderul parlamentar al partidului lui Zelenski, David Arakhamia, şi şeful serviciilor de informaţii externe, Rustem Umerov.

În câteva comentarii adresate jurnaliştilor, Witkoff a afirmat că discuţiile au fost "substanţiale" şi "semnificative", menţionând că emisarii sunt "încurajaţi" de progresele înregistrate până în prezent.

Kushner a transmis "salutări personale" din partea lui Trump şi a subliniat importanţa construirii unei "păci pe termen lung şi durabile", care să permită Ucrainei "să se transforme în marea naţiune pe care are tot potenţialul să o devină".

La rândul său, Zelenski le-a mulţumit atât emisarilor americani, cât şi oficialilor europeni pentru vizita lor, subliniind că războiul ar trebui să se încheie într-un mod care să împiedice Rusia să lanseze din nou o agresiune.

"Suntem cu toţii de aceeaşi parte", a comentat Zelenski. "Cu toţii vrem ca războiul să se termine."

O sursă familiarizată cu subiectul a declarat pentru Kyiv Independent că Zelenski le-a oferit trimişilor americani tricouri pe care scria "Regimul de la Kiev" - o referinţă ironică la modul în care consilierul de la Kremlin, Yuri Ushakov, se referise la guvernul ucrainean cu o zi înainte.

Un oficial american a declarat pentru Kyiv Independent că discuţiile s-au desfăşurat într-o "atmosferă pozitivă".

Într-o conferinţă de presă care a urmat discuţiilor, Zelenski a indicat că recentele eforturi de pace nu vor duce la încetarea războiului în curând.

"Dacă războiul continuă - şi ne aşteptăm ca războiul să continue - ne bazăm foarte mult pe pachetul de ajutor pentru iarnă... pe sprijinul acordat atât apărării aeriene, cât şi sectorului energetic", a declarat preşedintele Ucrainei reporterilor.

În ciuda lipsei unui progres decisiv, Zelenski a afirmat că reluarea negocierilor diplomatice reprezintă în sine un pas pozitiv.

"Sunt recunoscător că, în ciuda lungii pauze în orice format de negocieri, putem găsi o formă de negocieri acceptabilă, dar este totuşi mai rău când nu există deloc", a spus el.

Prezenţa reprezentanţilor lui Trump la Kiev a oferit, de asemenea, locuitorilor capitalei "o protecţie chiar mai bună decât sistemele Patriot", a glumit el.

Comentariul lui Zelenski a venit în urma unui asalt de 10 zile asupra Kievului, întrerupt abia după ce Putin a acceptat o scurtă încetare a atacurilor asupra capitalei pe durata vizitei emisarilor. Deşi şi-a exprimat recunoştinţa pentru această pauză, previziunile sale privind sprijinul material pentru apărarea aeriană - sub forma rachetelor americane Patriot, de care este nevoie urgent - au fost sumbre.

"Partea americană va creşte volumul de producţie al rachetelor antibalistice şi al sistemelor Patriot anul viitor... ne bazăm pe astfel de sisteme pentru a ne proteja statul, aşa că vom creşte volumul anul viitor", a spus el.

Delegaţia ucraineană a subliniat, de asemenea, necesitatea unor garanţii de securitate şi a unui sprijin economic pentru reconstrucţia postbelică, a afirmat preşedintele. El a identificat redresarea economică şi o armată ucraineană puternică printre principalele garanţii de securitate de care ţara are nevoie.

Zelenski a mai spus că în curând vor avea loc negocieri suplimentare.

"Am convenit ca Ucraina, Europa şi SUA să se întâlnească în viitorul apropiat", a spus el. Nu s-a decis încă dacă discuţiile vor avea loc în Europa, în SUA sau din nou în Ucraina, a adăugat el.

"Toţi vorbeau între ei în limba rusă"

Jared Kushner le-a spus reporterilor, după discuţii, că SUA speră să reia negocierile trilaterale atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina, ca parte a următoarelor măsuri în direcţia păcii.

"Un lucru pe care Steve şi cu mine l-am considerat cu adevărat productiv este revenirea la formatul trilateral, lucru pe care am reuşit să-l realizăm acum aproximativ şase luni", a declarat Kushner în cadrul conferinţei de presă.

"Am discutat cu ambele părţi, aşa că sperăm să înregistrăm progrese în această privinţă foarte curând."

Kushner a spus că el şi Witkoff au preferat formatul trilateral "pentru că astfel toţi au comunicat între ei".

"Toţi vorbeau între ei în limba rusă. Am discutat aceste chestiuni într-o manieră extrem de prietenoasă, totul în limba rusă", a declarat el în faţa adunării de jurnalişti ucraineni de la Kiev.

Kushner a descris, de asemenea, discuţiile din ziua precedentă cu Putin drept "un dialog foarte bun".

Aparenta prietenie a reprezentanţilor SUA faţă de Kremlin a stârnit reacţii negative din partea presei ucrainene.

Când un jurnalist ucrainean l-a întrebat dacă îi este "ruşine să stea la aceeaşi masă cu un criminal de război internaţional", Witkoff a insistat: "Am fost întotdeauna trataţi cu respect de preşedintele Putin şi de echipa sa. Relaţiile sunt esenţiale pentru soluţionarea unor conflicte de acest gen.... Sarcina mea şi a lui Jared, împreună, este să aducem părţile la masa negocierilor", a spus el.

Se preconizează că Trump va discuta mai întâi cu Putin, apoi cu Zelenski, după ce va fi informat de către consilierii săi cu privire la ultima rundă de negocieri, a declarat o sursă familiarizată cu subiectul.

Convorbirile ar urma să aibă loc în 7 septembrie, a declarat un oficial american pentru Kyiv Independent.

Călătoria mult aşteptată la Kiev

Emisarii americani au ajuns la Kiev cu trenul şi au fost întâmpinaţi la gară de înalţi oficiali ucraineni, printre care Budanov, Arakhamia, Kyslytsia şi Umerov.

Negociatorii americani s-au întâlnit apoi cu Zelenski, care i-a însoţit la Catedrala Sfânta Sofia - una dintre cele mai cunoscute biserici din Kiev - înainte de începerea negocierilor.

"Călătoria a fost minunată", a comentat Witkoff despre vizita sa în Ucraina, chiar dacă o sursă declarase anterior pentru Kyiv Independent că trimisul era de mult timp reticent să călătorească în ţară cu trenul.

Zelenski a declarat în cadrul briefingului de după întâlnire că următoarea întâlnire s-ar putea desfăşura din nou în Ucraina, având în vedere cât de mult i-a plăcut lui Witkoff să călătorească cu trenul.

"Mi-a plăcut foarte mult trenul", a confirmat Witkoff.

Zelenski a declarat jurnaliştilor că aeroporturile ucrainene erau pregătite şi pentru sosirea cu avionul a emisarilor americani, dar atacurile aeriene ruseşti au împiedicat această opţiune.

În schimb, emisarii au zburat din Rusia către aeroportul polonez din Rzeszów, înainte de a lua trenul spre Kiev.

Rusia şi Ucraina au convenit să se abţină de la atacuri aeriene împotriva capitalelor celeilalte părţi pentru a asigura siguranţa negociatorilor americani, deşi Kremlinul a respins solicitarea Ucrainei privind o încetare mai amplă a ostilităţilor.

Forţele Moscovei au efectuat atacuri în mai multe regiuni ucrainene în noaptea de 6 septembrie, provocând un incendiu în regiunea Kiev. Nu s-au raportat lovituri în oraşul Kiev propriu-zis.

Witkoff şi Kushner efectuează prima lor vizită, amânată în repetate rânduri, în capitala Ucrainei, pe fondul noilor eforturi conduse de SUA de a media o soluţie la invazia rusă pe scară largă, care se desfăşoară de mai bine de patru ani şi jumătate.

Negocierile sunt blocate pe fondul apropierii iernii

Negocierile se află, de fapt, într-un impas încă de la începutul acestui an, deoarece Moscova continuă să respingă un armistiţiu de-a lungul liniilor actuale de front şi cere ca Kievul să cedeze Donbasul - o regiune parţial ocupată şi strategic vitală din estul Ucrainei - şi să renunţe la aspiraţiile sale de aderare la NATO.

Budanov a declarat pentru "New York Times" că discuţiile de pace mediate de SUA ar putea fi reluate la sfârşitul lunii septembrie, la scurt timp după alegerile pentru Duma de Stat din Rusia şi cu câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA.

Cu toate acestea, Kremlinul nu a dat semne că ar intenţiona să facă concesii în privinţa pretenţiilor sale teritoriale, iar Kievul a avertizat că forţele ruse se pregătesc să intensifice atacurile împotriva oraşelor ucrainene şi a reţelei energetice în timpul iernii.

Discuţiile de la Moscova nu par să fi dus la un progres semnificativ, întrucât Putin a afirmat că se aşteaptă ca Rusia să-şi atingă "obiectivele" şi că Moscova doreşte rezolvarea "cauzelor profunde" ale războiului.

Un oficial al Casei Albe a declarat jurnaliştilor că cele două părţi "au discutat planuri concrete privind paşii următori, care vor fi anunţaţi în săptămânile următoare", fără a dezvălui însă detalii suplimentare.