După ce au fost analizate, ruinele au fost acoperite cu materiale speciale pentru conservare.

Înainte ca utilajele să intre pe șantierul lotului de autostradă dintre Mihăiești și Zimbor, arheologii au scos la lumină ruinele unei comunități vechi de aproape două milenii. Prima descoperire majoră a fost un drum roman care făcea legătura între cetatea Porolissum, astăzi un obiectiv turistic din județul Sălaj, și castrul militar din zonă folosit de trupe ale Imperiului Roman.

Sorin Cociș, arheolog: În această așezare civilă locuiau membri familiilor ai ofițerilor sau soldaților din armata romană. În România nu avem asemenea descoperiri similare.

„Este unica la noi”

În zonă au mai fost descoperite zidurile unor băi romane și un atelier de olărit.

Cristian-Claudiu Bîrsan, prefectul județului Sălaj: Oalele sunt foarte bine conservate. Așa numitele terme romane, un spa cum i-am spune noi azi, cu bazine de apă caldă, de apă rece.

Descoperirea se întinde pe o suprafață de 6 hectare.

Dan Culic, Direcția Județeană de Cultură Sălaj: Este unica la noi în România. Cea mai importantă din ultimii ani. Prin complexitate.

În urmă cu 4 ani, când au început săpăturile pentru aceste ruine, traseul Autostrăzii Transilvania era deja stabilit, iar proiectul se afla în fază avansată.

Descoperirea, acoperită pentru conservare

Între timp, arheologii au cerut Ministerului Transporturilor modificarea proiectului tronsonului Autostrăzii Transilvania, care traversa zona castrului roman, propus pentru a fi inclus în patrimoniul UNESCO.

După finalizarea cercetărilor, în urma solicitării, traseul autostrăzii a fost deviat cu aproximativ 50 de metri pentru a proteja macar zidurile castrului. Apoi întreaga descoperire a fost acoperită pentru conservare. Și asta pentru că, potrivit legii, un sit arheologic poate rămâne la suprafață doar dacă elementele pot fi expuse sau dacă se face o descoperire semnificativă, cum ar fi o cetate. Peste restul așezării vechi se construiește autostrada.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR: Practic, aceste lucruri de descărcare arheologică s-au făcut în faza de proiectare a autostrăzii. Lucrurile în sine au mers cursiv. Nu au existat întârzieri.

O parte dintre obiectele descoperite - vase, bijuterii sau pietre funerare - au fost ridicate și duse la muzeu.