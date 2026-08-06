Un salvamontist care nu i-a înțeles pasiunea l-a filmat și l-a reclamat!

Bărbatul desena o inimă uriașă pe stâncă, iar când salvamontistul l-a anunțat că filmarea pe care o face o să ajungă la poliție a replicat că nu vede niciun motiv pentru care nu ar avea voie să vopsească stâncile, fiindcă în apropiere a văzut și alte desene.

Și-a continuat liniștit "opera de artă" până când a terminat inima în interiorul căreia a scris numele unei femei: Anna.

Salvamontistul a avut grijă să filmeze și numărul de înmatriculare al mașinii, astfel că polițiștii îl vor putea identifica ușor pe bărbat. Ei vor preda apoi cazul Gărzii de Mediu. Individul ar putea primi o amendă între 5000 și 15.000 de lei pentru degradarea mediului și va fi obligat să se întoarcă pe Transfăgărășan și să șteargă "declarația de dragoste".