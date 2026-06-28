Proprietarii renunță la ele, pentru că numărul turiștilor a scăzut, iar cei care vin aleg unitățile care le oferă mai mult decât un loc de cazare.

Cu drum modernizat și dealuri inundate de verdeață, Branul pare locul potrivit pentru o afacere în turism. George Săvulescu și-a cumpărat un teren pe care să ridice o pensiune. Dar a observat că oaspeții s-au tot impuținat, așa că a renunțat la investiție.

Reporter: „Nu vă pare rău? Dacă acuma o aveați, ce ați fi făcut cu ea?”

George Săvulescu, proprietar teren: „Nu. Mă uitam la camerele goale! Și ștergeam praful!”.

Potrivit Institutului Național de Statistică, localitatatile Bran și Moeciu au peste 1700 de locuințe temporar neocupate, utilizate în principal drept case de vacanță.

Lucian Cercel, turist: „Cei care le-au construit la vremea respectivă s-au gândit că e o afacere foarte bună, probabil că au mers o perioadă."

Doar 600 de unitați sunt clasificate oficial pentru turism, iar gradul de ocupare a scăzut cu 20 de procente în ultimul an, după cum spun reprezentanții primăriei Bran.

Cosmin Feroiu, primarul comunei Bran: „Sunt mulți care și-au luat credite, mulți care s-au împrumutat gândind un business și dacă turiștii lipsesc e foarte greu să acopere ratele, creditele și, mai mult, să facă și un profit”.

62 de case, vile, cabane și pensiuni sunt scoase în acest moment la vânzare, pe o platformă de anunțuri imobiliare, marcând o creștere masivă de 86% a numărului de oferte comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Prețul pe metrul pătrat variază.

Monica Dudău, reprezentant platformă de anunțuri imobiliare: „Observăm prețuri de 1.306 euro în Bran și 1.116 euro în Moieciu...".

Marius Olteanu, primarul comunei Moieciu: „Nu mai sunt acei turiști care vin la pensiune și petrec foarte mult timp în interior."

Nicoleta Mititeanu, localnică: „S-a săturat lumea de aglomerație. Nu sunt locuri de parcare. Branul nu are o toaletă publică! E una singură acolo, la intrare în Castel, la atâta lume!"

Reprezentanții Federației Industriei Hoteliere din România spun că multe dintre pensiuni sunt vechi și n-au mai fost modernizate.

Simona Constantinescu, președinte FIHR: „Concurența crește, clienții sunt din ce în ce mai pretențioși..."

Turiștii nu se mai mulțumesc doar cu un loc de cazare și un grătar în curte, spun specialiștii. Proprietarii de pensiuni trebuie să le ofere oaspeților și activități de vacanță.