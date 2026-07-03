„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a anunțat Alexandru Munteanu, potrivit Pro TV Chișinău.
În mesajul său, premierul le-a mulțumit miniștrilor, membrilor echipelor acestora și tuturor celor care au lucrat alături de el, apreciind profesionalismul și buna-credință de care au dat dovadă.
Totodată, Munteanu a afirmat că va continua să-și servească țara indiferent de funcția pe care o va ocupa în viitor, fie în sectorul public, fie în cel privat.
„Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm”, a mai spus acesta.
Deocamdată, nu sunt cunoscute motivele care au dus la această decizie și nici cine va prelua interimatul funcției de prim-ministru.
Când a fost desemnat în funcție Alexandru Munteanu
Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Maia Sandu la 24 octombrie 2025, iar la 1 noiembrie 2025 Guvernul condus de acesta a fost învestit de Parlament.
Munteanu a preluat funcția după demisia lui Dorin Recean.