„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a anunțat Alexandru Munteanu, potrivit Pro TV Chișinău.

În mesajul său, premierul le-a mulțumit miniștrilor, membrilor echipelor acestora și tuturor celor care au lucrat alături de el, apreciind profesionalismul și buna-credință de care au dat dovadă.

Totodată, Munteanu a afirmat că va continua să-și servească țara indiferent de funcția pe care o va ocupa în viitor, fie în sectorul public, fie în cel privat.

„Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm”, a mai spus acesta.

Deocamdată, nu sunt cunoscute motivele care au dus la această decizie și nici cine va prelua interimatul funcției de prim-ministru.

Când a fost desemnat în funcție Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Maia Sandu la 24 octombrie 2025, iar la 1 noiembrie 2025 Guvernul condus de acesta a fost învestit de Parlament.

Munteanu a preluat funcția după demisia lui Dorin Recean.