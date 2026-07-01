Vulcanul din Italia care a erupt. Râuri de lavă au început să se scurgă pe pantele muntelui

Lava continuă să curgă pe versanții vulcanului Etna, după o nouă erupție spectaculoasă produsă pe insula italiană Sicilia.

Cel mai mare vulcan activ al Italiei a luminat cerul nopții cu râuri de lavă incandescentă, oferind un spectacol impresionant al naturii, scrie Republic World.

Erupția a avut loc pe 29 iunie, când lava topită a început să se scurgă pe pantele vulcanului, unul dintre cele mai active din Europa. Etna este un stratovulcan situat pe coasta de est a Siciliei, între orașele Messina și Catania, și este cunoscut pentru activitatea sa vulcanică frecventă.

Poziționarea sa geologică explică intensitatea fenomenelor. Etna se află la granița dintre Placa Africană și Placa Eurasiatică, unde mișcarea continuă a plăcilor tectonice generează o activitate vulcanică intensă. Din acest motiv, vulcanul este considerat unul dintre cei mai înalți și mai activi din Europa.

Cu o suprafață de aproximativ 1.189 de kilometri pătrați și o circumferință la bază de aproape 140 de kilometri, Etna este cel mai mare dintre cei patru vulcani activi ai Italiei. Dimensiunile sale impresionante și erupțiile repetate îl transformă într-un important obiectiv de interes atât pentru cercetători, cât și pentru turiști.

Importanța vulcanului depășește însă aspectul geologic. În iunie 2013, UNESCO a inclus Etna pe lista Patrimoniului Mondial, recunoscând valoarea sa științifică, activitatea vulcanică excepțională și rolul cultural pe care îl are în istoria și identitatea Siciliei.