Miruna, fetița de șase luni din Galați, salvată cu o operație complicată pe creier. Ajunsese în comă la spitalul din Iași

Avea o tumoare cerebrală, iar acum, după intervenția extrem de dificilă, bebelușul zâmbește din nou și se reface foarte bine. Miruna este așteptată acasă de doi frați mai mari, iar vestea însănătoșirii ei este, pentru familie, cel mai frumos cadou de Crăciun.

Mama Mirunei, fetița de șase luni, spune că a venit cu bebelușul la spitalul din Galați, din cauza unor vărsături, și în urmă cu trei săptămâni a primit un diagnostic crunt: tumoare cerebrală de 3 centimetri diametru. Copila a fost transferată imediat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

Nicoleta Hurdui, mama bebelușului: „Ne-a făcut CT-ul, ni s-a confirmat că are lichid și tumoare la cap. Când am auzit, mi s-a cutremurat pământul sub mine, știind că ea este sănătoasă, fără nicio problemă."

În ciuda dificultăților, medicii au decis să intervină chirurgical pentru a-i salva viața bebelușului. Iar operația a fost un real succes: doctorii au reușit să îndepărteze tumoarea în totalitate.

Nicoleta Hurdui, mama bebelușului: „Cea mai mare minune că au putut să o salveze, cu acea tumoare mare.”

Reporter: Cât de grele au fost zilele acestea de după intervenție?

Nicoleta Hurdui: „Foarte grele, foarte grele, și sunt în continuare până o să se facă bine.”

Medicii spun că operația a fost foarte delicată, ținând seama de vârsta fragedă a micuței paciente. Acum, după intervenție, Miruna a început să se recupereze uimitor de bine.

Conf. univ. dr. Lucian Eva, manager Spitalul de Neurochirurgie Iași: „A ajuns la noi în urgență, într-o stare de comă. Am practicat o procedură care se numește ventriculostomie endoscopică, adică am creat o altă cale, și ea fiziologică, de scurgere a acestui lichid către măduvă. La câteva zile, am intervenit chirurgical și am reușit să facem o rejecţie microscopic totală a acestei tumori. Acest copil are o voință sau o forță vitală fantastică și cu siguranță va lupta."

Familia mai are acasă un băiat de 11 ani și o fetiță de 5 ani. Miruna va mai rămâne în spital până când se va reface complet, iar pentru părinții și frații ei, însănătoșirea mezinei este ca un miracol de Crăciun.

Dată publicare: 13-12-2023 17:18