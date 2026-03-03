Radu Miruţă a subliniat că implicarea aeronavelor militare nu este soluţia optimă, având în vedere capacitatea redusă a acestora în ceea ce priveşte numărul de pasageri.

”S-a făcut o şedinţă de dimineaţă, la Guvern, pe subiectul ăsta. Evident că noi sprijinim, cum am sprijinit de fiecare dată, dar în momentele astea, la numerele care sunt acolo nu este foarte eficient, pentru că sunt oameni mulţi. Spartanul are 28 de locuri, Herculesul are vreo 50”, a precizat Radu Miruţă, luni seară, la Euronews România, referindu-se la posibila implicare a MApN în evacuarea cetăţenilor români din zonele de conflict.

El a arătat că, dacă pasagerii ar sta mai înghesuiţi capacitatea de transport a avioanelor militare ar creşte, dar nu foarte mult.

”Mult mai indicat în aceste momente este cu aeronave comerciale care au 150-200 de locuri”, a explicat Miruţă.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că în Emiratele Arabe Unite sunt 14.000 de cetăţeni români şi a precizat că există un număr relativ mic de cazuri de urgenţă extremă. Ţoiu a mai afirmat că recomandarea autorităţilor din Emiratele Arabe Unite este ca cetăţenii români să rămână şi în cursul zile de marţi în spaţiile de cazare unde se află.