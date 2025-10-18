Mircea Tiberian, celebrul pianist, a murit la vârsta de 70 de ani. Artistul a avut un concert în Galați cu o seară înainte

Pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, la Galaţi, unde vineri seară a susţinut un concert.

Conform presei locale, vineri seară, Mircea Tiberian a avut un concert la Galaţi, fiind invitat special al formaţiei "Nicolas Simion Quartet". După concert, pianistul a plecat la hotelul unde era cazat.

Alarma a fost dată, sâmbătă dimineaţă, de un coleg de trupă, după ce pianistul nu a coborât la micul dejun. Artistul a fost găsit fără suflare, în camera sa. Echipajul SMURD, chemat să intervină, a efectuat multiple manevre de resuscitare, rămase însă fără rezultat, astfel că a fost declarat decesul.

Mircea Tiberian s-a născut în 4 mai 1955, la Cluj Napoca şi a debutat în 1974 la Festivalul Internaţional de la Sibiu.

Mircea Tiberian a fost pianist, compozitor, profesor şi autor de scrieri despre muzică şi artă.

Activitatea sa muzicală s-a materializat în mii de concerte şi peste douăzeci de albume realizate sub nume propriu.

Mircea Tiberian era profesor universitar la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, instituţie unde a obţinut şi titlul de doctor în muzică, cu lucrarea „Raportul dintre ritm şi celelalte elemente ale discursului muzical”. El preda Arta improvizaţiei în jazz, Aspecte ale improvizaţiei de jazz după 1950, Compoziţie jazz, Instrument jazz (pian), Istoria jazzului şi muzicii pop

Tiberian a fost foarte activ şi în domeniul literar, muzicologic sau al interferenţelor artistice, publicând numeroase articole, cărţi, antologii.

I-a fost acordat de şase ori premiul pentru compoziţie de jazz al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, ultima oară în 2015 pentru musical-ul „Jazzy Tarot”, conform biografiei postate pe site-ul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti.

