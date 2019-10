Mircea Dinescu, despre zaibărul din orașul lui Amza Pellea: ”Trebuie băut repede”

Au curs râuri de zaibăr duminică în Băileşti, judeţul Dolj, la festivalul dedicat acestei licori parfumate.

Zeci de gospodari şi-au etalat producţia în oraşul lui Amza Pellea, care a făcut cunoscută în întreaga ţară această băutură.

După cum spune obiceiul locului, pentru început, zaibărul a fost dus în curtea casei în care a copilărit Amza Pellea. Producţia din acest an a fost sfinţita, apoi curioşii au putut gusta din cunoscuta licoare.

Bărbat: "Are o aciditate bună, o calitate bună anu asta."

Mircea Dinescu, poet: "Reţeta zaibărului are simplitatea ei, că nu e un vin, trebuie băut repede, că nu are multe grade, nu te îmbeţi aşa repede ca de la un vin nobil. Dar e un vin gustos şi amestecat cu ananasul ăla câteodată, are un parfum plăcut."

Această băutură a fost făcută celebră de Amza Pellea, iar oamenii din Băileshti îşi amintesc cu drag de actor.

Citește și Primul an când e celebrată Ziua Olteniei cu praz, zaibăr şi umor

Festivalul Zaibărului şi al Prazului, ajuns la ediţia cu numărul 12, a atras 20 de producători locali - dornici să pună mâna pe titlul de cel mai bun zaibăr. Iar unii participanţi şi-au dezvăluit secretele.

Bărbulescu Marius, producător: "Să fie adevaratul zaibăr a lui nea Marin trebuie să stea vreo 10 zile cu mămica lui pe coajă şi să iasă zaibaru, vorba lu Nea Mmarin, când te-ai pătat pe cămaşa albă, tre să scoţi pata cu foarfecă, că altfel nu ai nicio şansă."

Producător: "Băgam la puţină, îl lăsăm să fermenteze două săptămâni, după ăia îl tragem în damingene şi pe urmă îi dăm la măsea."

Oaspeţii au fost întâmpinaţi şi cu pâine la tzest şi alte bunătăţi tradiţionale.