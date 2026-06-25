„Avem nevoie de voi, a scrie este un act de adevăr”, a spus suveranul pontif.

La eveniment au participat scriitori provenind din diferite ţări, cu tradiţii culturale şi sensibilităţi religioase diverse. Printre invitaţi s-au numărat laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2023, Jon Fosse, considerat una dintre cele mai importante voci ale literaturii europene contemporane.

Alături de el s-au aflat scriitoarele americane Marilynne Robinson şi Elizabeth Strout, scriitorul francez Éric-Emmanuel Schmitt, românul Mircea Cărtărescu, Jonathan Safran Foer, Colum McCann, Sorj Chalandon, Vittorio Lingiardi, Daniele Mencarelli, Enrico Brizzi şi scriitoarea spaniolă Julia Navarro, una dintre cele mai citite autoare de limbă spaniolă din ultimele decenii.

"Un moment unic, pe care n-aş fi crezut să-l trăiesc vreodată. Îi mulţumesc Sanctităţii Sale Papa Leon al XIV-lea pentru marea Sa bunăvoinţă", a scris Mircea Cărtărescu pe Facebook. "După ce am dat mâna cu Sanctitatea Sa şi am schimbat fiecare câteva cuvinte, ni s-a oferit un tur exclusiv al Catedralei, golite de turişti, cum puţini au văzut-o. Sunt recunoscător pentru această uimitoare ocazie, dintre cele pe care le ai doar o dată în viaţă".

"A scrie are legătură cu Dumnezeu". Cuvintele îi aparţin Papei Leon al XIV-lea, care, înainte de audienţa generală din Piaţa Sfântul Petru, a primit la Vatican un grup de scriitori, cu ocazia centenarului Libreria Editrice Vaticana. "Poate părea îndrăzneţ să spunem asta", le-a spus suveranul pontif, "dar mai mulţi teologi au reflectat şi au scris despre armonia dintre forma scrierii şi revelaţia Dumnezeului biblic", a subliniat el.

"Când scrieţi poveşti şi când vă conturaţi personajele - a adăugat el apoi, adresându-se diferiţilor autori adunaţi în sala Paolo VI - vă identificaţi cu ele, le înţelegeţi punctele de vedere, emoţiile, sentimentele, atitudinile... În aceasta constă marea lecţie de umanitate pe care o oferiţi cititorilor, pentru că cel care citeşte, într-un anumit sens, trăieşte multe vieţi în afară de a sa".

"A scrie - aşa cum o faceţi voi - este un act de adevăr, de dezvăluire. Scrierea ne spune cine suntem, în ce credem şi ce sperăm, lumea spre care tindem, viitorul pe care îl visăm", a spus Papa Leon.

"Adevărul, a subliniat Papa - nu este un teritoriu de apărat, ci un bun de împărtăşit". Iar noi, a adăugat el, "nu suntem niciodată stăpânii adevărului; dimpotrivă, el este cel care ne cucereşte". De aceea, Leon le-a urat scriitorilor "să fie capabili să trezească atracţia pentru adevăr, pentru că voi înşivă sunteţi atraşi de el".

De asemenea, a scrie este un gest de umanitate. "Sunt o fiinţă umană şi nimic din ceea ce este uman nu-mi este străin", susţinea Terenţiu.