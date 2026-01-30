Iniţial au cerut să fie plasaţi în arest la domiciliu, apoi au renunţat la contestaţie, de teamă că siguranţa lor va fi pusă în pericol, dacă se întorc în comunitate. Pe de altă parte, al treilea suspect, de 13 ani, a fost preluat în grija statului, printr-o hotărâre a instanţei.

Minorii se află în arest preventiv de mai bine de o săptămână, acuzaţi de omor calificat şi profanare de cadavre.

Iniţial, avocata lor a formulat o contestaţie la măsura arestului preventiv, cerând să fie anchetaţi în arest la domiciliu. Vineri dimineaţă însă, în faţa instanţei, suspecţii şi părinţii lor au anunţat că vor să rămână momentan după gratii. Se tem de eventuale răzbunări şi inclusiv părinţii s-au mutat în altă localitate.

Celălalt suspect, băiatul de 13 ani, nu a putut fi arestat, din cauza vârstei. El a fost inclus într-un program pentru consumatorii de droguri, pentru că analizele au arătat că avea în organism substanţe interzise.

Potrivit unor surse, mama lui nu a fost de acord cu internarea. Direcţia pentru protecţia copilului a anunţat că drepturile părinteşti au fost suspendate în instanţă. Adolescentul a fost preluat momentan în grija statului şi va fi evaluat.

Corpul lui Mario, un băiat de 15 ani, a fost descoperit îngropat în grădina unuia dintre suspecţi, pe 21 ianuarie. Fusese omorât cu o zi înainte, de un băiat de 13 ani, ajutat de cei doi aflaţi în arest.

