Cei doi tineri s-au certat în mașină, pentru că bărbatul de 23 de ani bănuia că iubita lui, în vârstă de 17 ani, îl înșeală. În timpul scandalului, fiecare dintre ei a furat telefonul celuilalt.

Apoi tânărul a oprit mașina, a lovit-o pe adolescentă cu pumnul în zona pieptului, a scos-o cu forța din autoturism și a băgat-o în portbagaj.

Așa a condus până la casa fetei. Apoi i-a distrus telefonul și l-a aruncat într-o pădure.

În schimb, fata a folosit telefonul bărbatului să sune la 112.

Polițiștii l-au reținut inițial pe tânăr. Acum bărbatul este cercetat sub control judiciar, pentru violență în familie, amenințare și lipsire de libertate în mod ilegal.