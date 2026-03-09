Cei doi tineri s-au certat în mașină, pentru că bărbatul de 23 de ani bănuia că iubita lui, în vârstă de 17 ani, îl înșeală. În timpul scandalului, fiecare dintre ei a furat telefonul celuilalt.

Apoi tânărul a oprit mașina, a lovit-o pe adolescentă cu pumnul în zona pieptului, a scos-o cu forța din autoturism și a băgat-o în portbagaj.

Așa a condus până la casa fetei. Apoi i-a distrus telefonul și l-a aruncat într-o pădure.

În schimb, fata a folosit telefonul bărbatului să sune la 112.

Citește și
Nouă spitale din România vor fi finalizate cu 522 milioane euro din fonduri UE. PNRR, extins până în 2030
Nouă spitale din România vor fi finalizate cu 522 milioane euro din fonduri UE. PNRR, extins până în 2030

Polițiștii l-au reținut inițial pe tânăr. Acum bărbatul este cercetat sub control judiciar, pentru violență în familie, amenințare și lipsire de libertate în mod ilegal.