Poliția din Surrey a anunțat că a luat cunoștință despre fapte dintr-un raport cenzurat al FBI, conținând acuzații de „trafic de ființe umane și de agresiuni sexuale mai vechi asupra unui minor" între 1994 și 1996, în satul Virginia Water. Forțele de ordine nu au găsit „nicio urmă a acestor acuzații" în arhive, din cauza informațiilor limitate, și nu au menționat nume, relatează AFP preluat de Agerpres.

Numele prințului Andrew și al Ghislaine Maxwell apar în raport, potrivit presei britanice. Un martor anonim ar fi afirmat că o femeie a fost legată pe o masă și „torturată cu șocuri electrice", în timp ce Andrew și alți bărbați ar fi privit. Documentul a fost publicat în decembrie de Departamentul american al Justiției.

Fostul prinț, decăzut din titluri în octombrie pentru legăturile cu Epstein, a fost acuzat permanent de ilegalități, pe care le-a negat — inclusiv de Virginia Giuffre, care s-a sinucis în aprilie 2025.

Mai multe forțe de poliție britanice examinează acuzațiile din dosarele Epstein. Cea din Thames Valley investighează acuzația că Andrew ar fi avut relații sexuale cu o femeie trimisă de Epstein în 2010 la Royal Lodge, fosta sa reședință. Alte forțe cercetează rolul său în sosirea de zboruri cu femei trimise de Epstein sau transmiterea de informații confidențiale când era trimis special pentru comerț internațional al Londrei.