Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat. A aterizat în siguranță pe Aeroportul Otopeni

UPDATE Aeronava a aterizat în siguranță. Nu a fost nevoie de dispozitivul de urgență al aeroportului Otopeni.

UPDATE „Dispozitivul de urgență de pe Aeroportul Henri Coandă este format din echipajele aeroportului din cadrul Serviciului Asistență Medicală AIHCB și Serviciului Salvare și Stingere Incendii (departamentul intern de pompieri al aeroportului). Acest dispozitiv este coordonat de comandantul adjunct al aeroportului”, a transmis CNAB.

UPDATE Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că a convocat o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București „pentru a preveni o situație critică și pentru a asigura, dacǎ situația o impune, o coordonare rapidă și eficientă”.

Au fost implicate:

-Serviciul de Ambulanțǎ București-Ilfov

-Spitalul Universitar de Urgență București,

-Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca),

-Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”,

-Spitalul Universitar de Urgență „Elias”,

-Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

-Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Știre inițială

„O aeronavă HiSky H48711 București – Hurghada a decolat în această seară de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București la ora 19.19 și, la aproximativ 30 de minute de la decolare, a declarat urgență din cauza unei posibile probleme tehnice”, a transmis Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti

Aeronava urmează să aterizeze de urgență, după ce va consuma din combustibil. La bordul aeronavei se află 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

În prezent, avionul survolează zona pentru reducerea greutății și pregătirea aterizării în condiții optime, manevră estimată să dureze aproximativ o oră, a transmis și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.