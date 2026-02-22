Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat. A aterizat în siguranță pe Aeroportul Otopeni

Un avion al companiei HiSky, care opera cursa pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei și s-a întors din drum. La bord sunt 180 de pasageri. Opt spitale sunt în alertă.

Lorena Mihăilă

UPDATE Aeronava a aterizat în siguranță. Nu a fost nevoie de dispozitivul de urgență al aeroportului Otopeni.

UPDATE Dispozitivul de urgență de pe Aeroportul Henri Coandă este format din echipajele aeroportului din cadrul Serviciului Asistență Medicală AIHCB și Serviciului Salvare și Stingere Incendii (departamentul intern de pompieri al aeroportului). Acest dispozitiv este coordonat de comandantul adjunct al aeroportului”, a transmis CNAB.

UPDATE Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că a convocat o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București „pentru a preveni o situație critică și pentru a asigura, dacǎ situația o impune, o coordonare rapidă și eficientă”.

Au fost implicate:

-Serviciul de Ambulanțǎ București-Ilfov

-Spitalul Universitar de Urgență București,

-Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca),

-Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”,

-Spitalul Universitar de Urgență „Elias”,

-Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

-Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Știre inițială

„O aeronavă HiSky H48711 București – Hurghada a decolat în această seară de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București la ora 19.19 și, la aproximativ 30 de minute de la decolare, a declarat urgență din cauza unei posibile probleme tehnice”, a transmis Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti

Aeronava urmează să aterizeze de urgență, după ce va consuma din combustibil. La bordul aeronavei se află 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

În prezent, avionul survolează zona pentru reducerea greutății și pregătirea aterizării în condiții optime, manevră estimată să dureze aproximativ o oră, a transmis și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat și a activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului. La fața locului sunt mobilizate:

• 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS)

• 1 autospecială pentru descarcerare (AScM)

• echipaje de salvatori

• 4 echipaje SMURD

• 1 unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM)

• 2 ambulanțe SABIF

„Măsurile sunt strict preventive, conform protocolului aplicabil în astfel de situații, pentru a asigura un răspuns rapid în eventualitatea unei necesități medicale sau tehnice. Monitorizǎm atent situația. Vom reveni cu informații actualizate pe măsură ce acestea vor fi disponibile. Siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea absolută”, a mai spus ministrul.

Despre avion

Aeronava YR-SUN este un avion de pasageri de tip Airbus A320-232, cu numărul de serie de fabricație (MSN) 6278. Aceasta a fost construită în anul 2014 și este destinată operării curselor comerciale pe distanțe scurte și medii.

În prezent, aeronava este operată de compania HiSky Europe, sub înmatricularea YR-SUN. Avionul a fost livrat către HiSky Europe la data de 8 aprilie 2022 și este activ în flota operatorului, fiind utilizat pentru zboruri regulate de pasageri, scrie planespotters.net.

De-a lungul timpului, aeronava a avut mai mulți operatori și înmatriculări. Între noiembrie 2020 și septembrie 2021, avionul a fost înregistrat pe numele companiei de leasing Air Lease Corporation, sub indicativul OE-IRU.

Anterior, între septembrie 2014 și iunie 2020, aeronava a fost operată de compania aeriană indiană Vistara, unde a purtat înmatricularea VT-TTC, până la retragerea temporară din exploatare.

