Un barometru recent arată o discrepanţă mare între cum gândesc cei de la oraş şi cei de la sat, inclusiv în funcţie de studii. De pildă, mare parte dintre cei cu opt clase se declară împotriva avortului.

În cadrul „Barometrului naţional al tinerilor”, participanţii care au între 18 şi 35 de ani au răspuns la întrebări legate de bani, familie, muncă şi bani.

Corespondent ŞtirileProTV: „Dintre tinerii chestionaţi, 61% nu au o locuinţă, aşa că stau în casă cu părinţii, socrii, familia extinsă ori în chirie. Majoritatea au până în 24 de ani. Aceştia speră însă că în următorii cinci ani o să îşi permită o casă. Cum... rămâne de văzut, pentru că la întrebarea „Aveţi în prezent un loc de muncă?” 43% au răspuns negativ. Au în general 8 clase şi locuiesc în mediul rural. Invocă în general salariile prea mici sau lipsa de experienţă. 13% nici măcar nu sunt interesaţi să lucreze. Deşi 66% văd o soluţie salvatoare în străinătate, doar 27% ar pleca îndată acolo. Ceilalţi nu vor să se desprindă de familie. Un alt aspect discutat este cel al avortului, aproape 60% dintre participanţi sunt împotrivă - iar aici procentul este mai mare în rândul celor care trăiesc la ţară.”

Remus Ştefănel, director INSCOP: „Te-ai fi aşteptat să avem o atitudine poate mai progresistă, nu e cazul pe această chestiune. Acest lucru ne arată şi un filon mai conservator al tinerilor şi efectul unor dezbateri din societatea românească. Ne arată şi vulnerabilitatea categoriei tinere asupra dezinformării, asupra populismelor de orice tip”.

Sincron Adrian Dan, sociolog: „Nu îşi asumă atât de multe alte riscuri, explorează mai întâi posibilităţile care există în România. Modelul nostru social, familial este acela al susţinerii intergeneraţionale şi, în momentul în care ai un asemenea sprijin din partea familiei, chiar şi al familiei extinse, nu are rost să rişti, mai binele care poate fi duşmanul binelui”.

În acelaşi timp, 6 din 10 tineri între 18 şi 35 de ani susţin schimbarea şi ideile noi. O treime preferă ca lucrurile să rămână aşa cum sunt.