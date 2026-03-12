În spatele imaginii de „mollah”, Khamenei este și un antreprenor extrem de bogat, cu o influență majoră în lumea afacerilor, notează HuffPost.

Potrivit unei anchete Bloomberg, publicată pe 28 ianuarie, Mojtaba Khamenei este conectat la o rețea de investiții imobiliare internaționale. Agenția estimează la 115 milioane de euro valoarea a 12 proprietăți pe care se crede că le deține la Londra.

Totuși, imperiul său imobiliar și hotelier se extinde mult dincolo de capitala britanică. O altă investigație, realizată de Financial Times, sugerează că activele imobiliare legate de Khamenei din Europa și America de Nord ar putea depăși 400 de milioane de euro. Averea exactă a clericului de 56 de ani – rănit în atacul în care și-a pierdut tatăl pe 28 februarie – rămâne dificil de evaluat din cauza structurilor opace și a firmelor-paravan.

Firme paravan şi un intermediar suspect

Ancheta agenției americane, bazată pe documente cadastrale și acte notariale, arată că banii lui Mojtaba Khamenei sunt investiți în principal în străinătate. Articolul îl prezintă pe „investitorul” familiei Khamenei ca deținând zeci de proprietăți pe cele mai exclusiviste străzi din Londra, o vilă în Dubai și hoteluri de lux în Frankfurt și în Insulele Baleare.

Ziarul francez Le Figaro menționează că niciunul dintre aceste bunuri nu figurează pe numele lui Mojtaba Khamenei, acesta folosind numeroase firme-paravan pentru a-și ascunde activele.

În acest mecanism, Ali Ansari, considerat „unul dintre cei mai influenți oligarhi din Iran” de Euronews, joacă un rol central. Ansari, implicat și în construcția Iran Mall, apare ca proprietar formal al mai multor active deținute de fiul lui Khamenei.

Bloomberg a identificat că Hilton Frankfurt Gravenbruch, un hotel de cinci stele, este deținut din 2011 de entități legate de Ali Ansari.

Acesta conduce o rețea de firme, precum Midas Oil Trading DMCC în Emiratele Arabe Unite, folosite pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare pentru Mojtaba Khamenei, permițând transferuri de fonduri de miliarde de dolari către piețele occidentale.

Fonduri provenind probabil din petrolul iranian

Potrivit anchetelor jurnaliștilor, manevrele financiare ale lui Ansari și Khamenei au funcționat timp de aproximativ zece ani. Însă Guvernul britanic, intrigat de proprietățile lui Mojtaba Khamenei din Londra, a urmărit activitățile lui Ali Ansari, care deține cetățenia cipriotă.

Oligarhului iranian, acuzat de finanțarea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI), i s-a interzis, începând din 2025, să mai călătorească în Regatul Unit, iar activele sale au fost „înghețate”. Ansari neagă orice legătură atât cu Gardienii Revoluției, cât și cu Mojtaba Khamenei.

Dincolo de această structură financiară complexă, rămâne o întrebare: de unde provin miliardele lui Mojtaba Khamenei? Bloomberg estimează că fondurile au provenit în principal din vânzarea petrolului iranian, tranzacționat prin bănci din Marea Britanie, Elveția, Liechtenstein și Emiratele Arabe Unite.

În umbră, noul lider suprem iranian a reușit astfel să ocolească sancțiunile internaționale, în special cele americane impuse din 2019, care vizează exporturile de petrol ale Iranului, sistemul bancar iranian și mai multe întreprinderi legate de Guvern și de Gardienii Revoluției.

Familia Khamenei a acționat discret pentru a-și ascunde averea în fața unei populații afectate de o inflație galopantă, care a atins 52% anul trecut. Însă aceste dezvăluiri pun capăt imaginii de pietate asociate ayatollahului și familiei sale.