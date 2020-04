Ministrul Muncii: Așteptăm rectificarea bugetară pentru a putea plăti șomajul tehnic

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat miercuri, la începutul ședinței de Guvern, că ministerul a primit aproape 600.000 de cereri de șomaj tehnic, dar nu se poate face plata din cauză că nu s-a efectuat rectificare bugetară.

”Pentru 562.000 de salariați am primit cereri depuse de companii, pentru cei cărora le-au suspendat contractele de muncă temporar, adică au intrat în șomaj tehnic. Am întâmpinat o serie de probleme, am remediat unde am putut și așteptăm rectificarea bugetară pentru a face plățile. Pentru 74.000 de cereri depuse la AJPIS s-au făcut deja primele plăți”, a declarat Violeta Alexandru.

Premierul Ludovic Orban s-a declarat uimit de ce i-a transmis un ministrul la începutul şedinţei de Guvern.

Ludovic Orban i-a solicitat ministrului Economiei, Virgil Popescu, date cu privire la modul în care se desfăşoară procedura de eliberare a Certificatelor de Situaţie de Urgenţă.

"În total, circa 20.000 de companii au solicitat şi au şi obţinut cerificatele", a declarat Virgil Popescu.

"Mă uimiţi, domnule ministru! Asta înseamnă digitalizarea şi înseamnă că trebuie să o continuăm", i-a spus Ludovic Orban.